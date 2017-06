"Los súper equipos iniciaron antes": Drexler a LeBron James

Brooklyn, Estados Unidos.- Clyde Drexler dijo el domingo que está halagado de que LeBron James lo mencionó como parte de uno de los primeros Big Threes, pero el Salón de la Fama dijo que los súper equipos comenzaron mucho antes de sus Houston Rockets de 1995-96.

A principios de este mes en el podcast "Road Trippin", James señaló a Los Angeles Lakers de 2002-03 (Karl Malone, Gary Payton, Shaquille O'Neal y Kobe Bryant) y los Rockets 1995-96 (Drexler, Charles Barkley, Hakeem Olajuwon ) como los súper equipos originales.

James estaba respondiendo a la declaración de Draymond Green en el desfile de la victoria de los Golden State Warriors de que James había "iniciado los súper equipos" con el Miami Heat, unos días después de que James dijera que nunca había jugado en un súper equipo.

Drexler, en Brooklyn, Nueva York, el domingo para el comienzo de la Liga BIG3, donde es entrenador, dijo a Coley Harvey de ESPN que los primeros súper equipos fueron los Boston Celtics de Bill Russell, John Havlicek, Bob Cousy y Sam Jones en la década de 1960, el trio de los Lakers de Kareem Abdul-Jabbar, James Worthy y Magic Johnson en la década de 1980 y su rival, el equipo de los Celtics que incluía a Larry Bird, Robert Parish, Cedric Maxwell, Kevin McHale y Dennis Johnson.

"Sabes, me encanta LeBron y todo lo que dice es oro, pero realmente me gustaría darte una opinión diferente", dijo Drexler a ESPN el domingo. "El Big Three fue Kareem, Digno y Magic, mucho antes de Bird, Parish, Maxwell y McHale y D.J. Los súper equipos siempre tuvieron cuatro, cinco grandes jugadores, no sólo tres, tenían de cuatro a cinco grandes jugadores.

"Esos primeros Celtics de los años 60 con Bill Russell, Havlicek, Cousy y Sam Jones, ese fue el primer Big Three. Así que va más allá de eso.

"A LeBron, agradezco el comentario, pero fue más atrás que Phi Slama Jama o los Houston Rockets".

Con información de ESPN