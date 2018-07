Los talentos de Zanfer están de vuelta

Con la presentación del invicto Axel “Cañonero” Ahumada en la pelea estelar, este viernes se llevará a cabo la segunda función de boxeo de Talentos de Zanfer en el Salón Venecia. En conferencia de prensa celebrada en el restaurante Garage Wings, organizadores y autoridades deportivas dieron a conocer los detalles de la velada.

En su primera estelar

El prospecto mochitense Axel Ahumada (7-0 6 KO), protagonizará su primera estelar, motivo que lo tiene contento y a la vez comprometido.

“Yo me siento muy orgulloso de que me den esta oportunidad, se que no van a estar arrepentidos de darme esta oportunidad, me siento muy feliz, más que mi primera estelar sea aquí en Los Mochis, en mi ciudad”.

Ahumada le dará la revancha al guasavense Leonel Tapia, a quien venció anteriormente en Mochicahui, El Fuerte, en combate a 6 rounds en peso Gallo. El noqueador reconoció la calidad de su rival, aunque confía en que su preparación lo llevará a una victoria más.

El resto del cartel

En la pelea semifinal, el invicto mochitense Zinedine “Parka” Gutiérrez (14-0 11 KO), se medirá al guasavense Emeterio Cota, en combate a 4 giros en peso Súper Ligero. Luis “Huichito” Gutiérrez (12-0), otro mochitense con récord perfecto, se verá las caras con el sonorense Luis Castellón a 4 vueltas en peso Ligero. El local Daniel “Pandito” Gámez buscará su tercer triunfo en igual número de compromisos ante Libardo Millanes. Blanca “Súpernova” Torrescano hará su debut profesional ante Carol Castro a 6 rounds en Súper Ligero. Miguel “Explosivo” Madueño se mide a Alexis Acosta, Franciso “La Roca” Armenta enfrenta a Carlos Hansen y Julio César Carrera se mide a Guillermo Bolaños.