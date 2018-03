Emotiva despedida de Lucas Cañizares para su hermano

Madrid, España.- Luego de que Santiago Cañizares dio a conocer la lamentable noticia del fallecimiento de su hijo menor tras su lucha con una extraña enfermedad, Lucas, el primogénito mayor del ex portero de España, conmovió con la tierna despedida que le brindó a su hermano.

En su cuenta de Instagram, el también portero del Cadete A del Real Madrid, compartió un emotivo mensaje donde destacó todas las lecciones que el pequeño le enseñó a él y a su familia.

"Gracias, GRACIAS, no hay ninguna otra palabra que describa el sentimiento de toda nuestra familia hacia ti. Hoy te has ido, pero tu influencia sobre nosotros en estos 5 años ha sido una obra de Dios. Quisiera agradecerte todas las lecciones continuas que nos has ido dejando. No tengo palabras para describirte como hermano, porque creo que tú eras mucho más que eso, tú viniste aquí para enseñarnos, para demostrarnos qué era lo que en realidad vale la pena", se lee en la primera parte del texto.