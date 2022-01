¡Luce hermosa! Jordyn Huitema se roba los reflectores con su belleza en la practica del PSG

La hermosa delantera del PSG, Jordyn Huitema, fue una de las jugadoras que se robo los reflectores en el entrenamiento de su equipo por su belleza en la cancha. Y es que la jugadora del conjunto parisino es una de las más bellas de la Ligue 1.

No es de extrañarse que las publicaciones de la hermosa delantera tengan tanto impacto en las redes sociales, ya que siempre tiene muy buena cantidad de me gusta en sus fotos. Solo esta que acaba de publicar del entrenamiento tuvo más de 400 mil me gusta.

Jordyn Huitema es la actual novia de la estrella de la selección canadiense y del Bayern Munich, Alphonso Davies, con quien rompió las redes sociales hace unos días al presumir sus vacaciones por las playas mexicanas.

La delantera francesa ya esta de vuelta a los entrenamientos del PSG y ya se incorporo lista para poder aportar grandes cosas en el equipo en la vigente temporada de la Ligue 1.

Jordyn Huitema se robo los reflectores del entrenamiento del PSG. Foto: Instagram Jordyn Huitema

La atacante del equipo del PSG se ha mantenido como una de las jugadoras más seguidas en las plataformas digitales en la actualidad.

Huitema es parte del PSG desde el año de 2019, donde en ese lapso ha podido obtener el campeonato de la temporada 2020-2021 en la Ligue 1. En otro de sus grandes logros, esta el haber sido campeona olímpica en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Ahora la delantera esta en busca de poder lograr su segundo título en su carrera profesional y también el segundo en la liga femenil francesa.