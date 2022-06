Lucha Libre: ¿Cuánto vale un boleto y quiénes son las máximas superestrellas de WWE?

Estados Unidos.- Rumbo a Money in the Bank, siguiente Pago Por Ver (PPV) del calendario oficial de la WWE, el equipo Debate Deportes te quiere mencionar cuánto habría que pagar por ir a ver uno de los eventos de la Lucha Libre más importante de los Estados Unidos.

Asimismo haremos un hincapié en esta nota para señalar a todas las superestrellas que dejaron huella en el Universo WWE, y todos aquellos luchadores y Divas que marcaron una época y podemos decir que son parte de las leyendas del pancracio estadunidense.

¿CUÁNTO VALE UN BOLETO PARA LA WWE?

Este 17 de junio, como cada viernes, se festejará WWE Friday Night SmackDown. Hoy el Target Center de Minneapolis abre sus puertas y los aficionados que desean ver el show necesitan pagar un poco más de 58 dólares ($1179.95), siendo el precio más económico según la plataforma SuperBoletería; el más caro ronda los 207 dólares ($4211.20).

Por otro lado la función de WWE Monday Night Raw del próximo 20 del mes en curso será en el Pinnacle Bank Arena de Lincoln, Nebraska. De acuerdo a la plataforma Ticketmaster el costo más barato para un boleto ronda los 20 dólares ($406.88); el boleto más elevado cuesta 200 dólares ($4068.79).

Con respecto al show de Money in the Bank para el sábado 02 de julio, según el sitio SuperBoletería, la entrada más barata saldrá en 108 dólares ($2197.15); el pase con el valor más alto llegará a costar hasta mil 963 dólares ($39,935.17). Tener en mente que este viernes el valor de un dólar es de $20.34.

MÁXIMAS SUPERESTRELLAS DE LA WWE

Como se citó con anterioridad la WWE ha visto desde su fundación en el lejano 1950 un sinfín de luchadores, hombres y mujeres, que han probado oportunidad en la empresa que, Vince McMahon, era presidente y director ejecutivo hasta antes de darse a conocer sobre su repentina salida de la empresa luchística.

Si un verdadero aficionado refiere el nombre WWE inmediatamente las demás personas pueden tener en el recuerdo a grandes peleadores y Divas como los siguientesa a mencionar:

The Undertaker, Triple HH, John Cena, The Rock (La Roca), Rey Misterio, Big Show, André el Gigante, Roddy Pipper, Ric Flair, Randy Orton, Batista, Shawn Michaels, Chris Jericho, Edge, Hulk Hogan, Stone Cold Steve Austin, Mick Foley, Umaga, Kane, CM Punk, Eddie Guerrero, Jeff Hardy, Matt Hardy, Sett Rollings, Christian, Cody Rhodes, The Miz, John Morrison, The Great Khali, Jimmy Snuka, Breth Hard, Rob Van Dam, Aj Styles, Brock Lesnar y mucho más.

Mientras que, si hablamos de las Divas, no podemos olvidar a grandes peleadoras como: Lita, Stephanie McMahon, Trish Stratus, María, Beth Phoenix, Natalia, Mickie James, Michelle McCool, Alexa Blis, Charlotte Flair, Sasha Banks, Ronda Rousey, las hermanas Bella (Nikky y Brie), entre otras.