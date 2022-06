Lucha Libre: John Cena, la máxima superestrella con más de 20 años de carrera en WWE

Houston, Texas.- La noche anterior el Universo WWE estuvo de manteles largos al celebrar 20 años de aquel 27 de junio del 2002 cuando el legendario luchador, John Cena, hizo su aparición al cuadrilátero sin saber que, años después, se transformaría en una de las superestrellas más aclamadas por el público y respetado por todo el gremio.

No existe en la Lucha Libre de los Estados Unidos un peleador que se haya ganado los corazones de la gente tanto como lo hace el "Soldado" Cena estando o no arriba del ring. Él retornó a la empresa que lo ha visto crecer como profesional y persona en una fecha especial en su vida.

Presentando por Vince McMahon y rodeado de las actuales figuras de la WWE, apareció la leyenda en medio de aplausos y el júbilo de los asistentes que llenaron la arena de Texas para volver a escuchar la emblemática melodía de entrada de quien creó el famoso movimiento personal y el lema 'You can't see me' (no me puedes ver).

"Mi corazón está latiendo fuera de mi pecho, estoy repleto de energía y emoción, necesitó decirles gracias a ustedes por momentos cómo estos, gracias por hacerme quien yo soy", comentó John Cena en la noche que celebró sus 20 años como luchador del World Wrestling Entertainment.

¿QUIÉN ES JOHN CENA?

John Felix Anthony Cena Jr., mejor conocido como John Cena, es un exculturista, rapero, actor y luchador profesional estadunidense con una trayectoria sin precedentes en el pancracio de su país. Prodigio de la Lucha Libre destaca infinidades de victorias y campeonatos que estuvieron en su poder.

A lo largo de su travesía John resalta haberse proclamado campeón de WWE en 13 ocasiones, así como 5 veces campeón de los Estados Unidos, 4 ocasiones campeón Peso Completo y otras 4 en parejas.

Por otro lado ha participado en el 'Royal Rumble' en severos eventos pero solamente consiguió ser el último guerrero arriba del cuadrilátero en 2 funciones, incluso logró bajar el 'Money in The Bank' una vez y consiguió 3 victorias en la 'Elimination Chamber', incluso se llevó el 'Stammy Award' en 10 oportunidades.

En los últimos años se le ha visto más apegado a su faceta como actor, en la cual destaca haber participado en películas de renombre: Guerra de papás 1 y 2, 'Trainwreck', Ferdinand, 'Bumblebee', 'Blockers', 'Playin With Fire', 'Fast and Furious 9', El Escuadrón Suicida y 'Vacation Friends'.