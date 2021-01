Lucha Libre Mexicana: Los "Cadetes del Espacio" podrían subir a los cuadriláteros

Ciudad de México.- El recuerdo y retomar los momentos en donde marcan a un grupo de guerreros en busca de ser los mejores dentro del gremio al igual que para los diversos fanáticos de la Lucha Libre Mexicana, se vive con una mentalidad llena de confianza y especulación.

Súper Astro Jr. luchador del Consejo Mundial de la Lucha Libre (CMLL), estaría tomando el liderazgo de los "Cadetes del Espacio" junto a Sonic y Halcón Suriano Jr como sus aliados, quienes ya han sido referidos por el propio astro mientras el pancracio se encuentra detenido por la situación pandémica por Covid-19.

"La Lucha Libre es nuestra vida, nos alimenta. He platico con Sonic y Halcón y pensamos en crear una tercia imponente que haga ruido, revivir el concepto de tercias con los nuevos "Cadetes del Espacio", explicó Súper Astro Jr.

"La primer tercia que desearía enfrentar es al grupo los Dinamita, en búsqueda de los campeonatos, así demostraremos que el talento existe", dijo. Enseguida Astro jr. complementó, "También quiero estar frente a frente con los Cancerberos del Infierno, los rudos de moda en la CMLL.

Súper Astro Jr sobre el segundo encordado del cuadrilátero

Instagram super_astro_jr

Por otro lado, el sucesor del Súper Astro subrayó que el proteger la incógnita y el nombre de su progenitor no han sido de mayor presión en su carrera como luchador. "Arriba del ring no me ha pesado el nombre, el personaje me adoptó y me siento muy contento", argumentó.

Del mismo modo, el gladiador pudo expresar palabras de gratitud hacia su señor padre, quien le heredo el amor por la Lucha Libre. "Mi papá me enseñó a vivir la Lucha Libre en todos los sentidos, lo único que me pide es continuar con mi entrenamiento, porque las oportunidades aparecen el día menos esperado”. compartió

Con el paso del tiempo, Súper Astro Jr. ha ganado cariño y terreno en el pancracio, declarando que la Lucha Libre es parte de su vida. "Practico desde los cinco años, he estado pegado a mis profesores y estoy agradecido con ellos, saqué llaves que me enseñó mi tío Solar, castigos que ya no se hacen y que sorprenden a rivales y aficionados", finalizó Súper Astro Jr.