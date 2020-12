Lucha Libre Mexicana: Pagano va por el campeonato en Triplemania 28 ante Chessman

Pagano y Chessman se miden en el evento titular de Lucha Libre Mexicana este sábado, donde complementa una cartelera atractiva.

Triplemanía XXVIII es considerado el evento insignia de Lucha Libre AAA Worldwide, y que continúa la tradición anual (proveniente desde 1992) de la empresa mexicana en efectuar un evento en el verano.

La Triplemanía XXVIII tiene pactadas grandes peleas, las cuales son: Lucha de Cabellera vs. Cabellera: Chessman vs. Pagano, Megacampeonato de AAA: Kenny Omega vs. Laredo Kid, el Campeonato Mundial de AEW de Omega ni el Campeonato Mundial de Peso Crucero de AAA no estarán en juego, Aracno y Leyenda Americana vs. Terror Púrpura y Venenoide, Este sera una lucha de exhibición de Marvel Lucha Libre Edition.

El Nuevo Poder del Norte (Carta Brava Jr., Tito Santana & Mocho Cota Jr.) vs. Máximo, Mr. Iguana y Niño Hamburguesa.

Copa Triplemanía Femenil: Lady Shani vs. Faby Apache vs. Chik Tormenta vs. La Hiedra vs. Hades vs. Lady Maravilla.

Campeonato Mundial en Parejas de AAA: Lucha Brothers (Fénix & Pentagón Jr. ) (c) vs. Los Jinetes del Aire (Myzteziz Jr. & Octagon Jr.) vs. Los Mercenarios (El Texano Jr. & Rey Escorpión).

Los Psycho Circus (Monster Clown, Murder Clown & Psycho Clown) vs. La Familia Real (L.A. Park & El Hijo de L.A. Park) y Blue Demon Jr.