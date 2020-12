Lucha Libre: Triplemanía XXVIII será en la Arena Ciudad de México

Ciudad de México.- El magno evento de la Lucha Libre AAA, Triplemanía XXVIII será el escenario estelar más esperado del año desde el regreso de los gladiadores al cuadrilátero en la modalidad de "Auto Luchas" y que estarán brindando en la Arena Ciudad de México a puerta cerrada.

En el momento que, pareció, que este año los amantes de la Lucha Libre Mexicana quedarían sin el más grande espectáculo de la AAA por el tema complicado que se vivió a principios del año, por la pandemia por Covid-19, ya que la mayoría de sus guerreros se las observó en tiempo complicados.

Incluyendo a sus organizadores, por lo que la fecha había estado en espera de si este año se ausentaría la celebración o se alcanzaría a retomar la planeación, para la edición número 28 de Triplemania, logrando que la propia empresa del pancracio hiciera oficial su día y hora de festividad al igual que la cartelera.

Será el próximo 12 de diciembre del reciente año para dar comienzo con las peleas confirmadas, las cuales serán 7 principales, destacando la batalla, Cabellera vs Cabellera, entre el miembro de Tijuana, Pagano y el luchador de los OGTs, el amo de la luz roja Chessman.

¡Ya está aquí! La Lucha Inicial de #TriplemaniaXXVIII ��



“Poder del Norte” �� Niño Hamburguesa , Máximo y @MrIguana



�� 12 de Diciembre



�� @ArenaCdMexico pic.twitter.com/XbRWaVJ8O6 — Lucha Libre AAA (@luchalibreaaa) November 30, 2020

"Este año ha sido muy retador, pero estamos listos para definir nuestra Triplemanía 28 para todo nuestro público de México que nos apoyó en todo momento. Se seguirán todas las medidas e indicaciones de las autoridades locales y organizaciones internacionales, el evento no contará con aficionados en la Arena Ciudad de México, pero juntos haremos que sea una Triplemanía, al nivel que las ediciones anteriores", explicó Dorian Roldán, Director general de Triple A en conferencia de presa.

�� Una lucha que no te puedes perder en #TriplemaníaXXVIII ��



Psycho Circus �� @BlueDemonjr , @laparktapia e Hijo de L.A. Park



�� 12 de Diciembre



�� @ArenaCdMexico pic.twitter.com/0QJbZDINVl — Lucha Libre AAA (@luchalibreaaa) November 30, 2020

CARTELERA OFICIAL PARA TRIPLEMANÍA XXVIII

Lucha de Apertura, (Tercias): Niño Hamburguesa, Mr. Iguana y Máximo vs el Poder del Norte (Mocho Cota Jr, Carta Brava Jr y Tito Santana)

Lucha por el título de parejas AAA: Jinetes de Aire (Octagón Jr y Myzteziz Jr) vs Lucha Brothers (Pentagón Jr y Fénix) vs los Mercenarios (Texano Jr y Rey Escorpión).

Lucha por el Megacampeonato AAA: Kenny Omega vs Laredo Kid

Lucha Especial: Los Psycho Circus (Murder Clown, Monster Clown y Psycho Clown) vs L.A. Park, Hijo de L.A. Park y Blue Demon Jr)

Lucha principal de Triplemanía: Cabellera vs Cabellera, Pagano vs Chessman

Cabe destacar que por primera vez en la historia de la tradicional, Copa Triplemania, será conquistada por una gladiadora. Así, este trofeo será buscada en un duelo de

6 grandes mujeres reconocidas en la empresa AAA Worldwide. Faby Apache, Chik Tormenta, Lady Maravilla, Hades, la Hiedra y Lady Shany.

Además, en el magno evento se rendirá un pequeño homenaje en honor a Jesús Escoboza, la leyenda de AAA, conocido como La Parka por su triste fallecimiento el pasado 12 de enero, al igual que su ingreso al Salón de la Fama de la Lucha Libre Mexicana.