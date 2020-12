Lucha libre: Cibernético y Charly Manson truenan contra Chessman

Una de más grandes agrupaciones en la historia de la lucha libre mexicana han sido los Hell Brothers, con Cibernético, Chessman y Charly Manson, quienes se convirtieron en una pesadilla para su rivales, pero ahora se encuentran distanciados y se ve muy difícil una reecuentro entre ellos.

Por su rudeza e irreverencia, esta tercia de gladiadores marcó un precedente en este deporte profesional, llegando a ser muy populares, al darle un toque diferente al espectaculo al que estaban acostumbrados los aficionados.

Al conformar esta unión, obtuvieron notoriedad y alcanzaron la cima en la empresa AAA, se les recuerda como estandartes de los encordados en territorio mexicano; pero actualmente las cosas han cambiado, lo que antes fue amistad, ahora hay resentimientos y reclamos.

En una reciente entrevista que dieron a "Bulto Cluv", el Main Man y Charly Manson, revelaron que es complicado que alguien hable bien del Asesino de la Luz Roja.

"El no tiene dignidad, pa pronto y a mi la gente que no tiene dignidad me caga. Cuando te humillan y sigues ahí, no tienes dignidad. Hay muchas cosas que prefiero no tocar el tema de Chessman, pero tengo mucha tela de donde cortar. Son tantas mamadas que hizo que no puedes creerlo".

Manson declaró que las cosas con Chessman no terminaron bien y lo consideró como ejemplo a no seguir. "No conozco a nadie que no hable mal de él. Es como un referente de todo lo que está mal y todo lo que no debe hacer un luchador", refirió.

Pese a estas diferencias que tienen, ambos luchadores coincidieron en que Chessman es uno de los mejores de México y que incluso debería haber obtenido muchos más títulos de los que ha ganado en la AAA.

INICIOS DE LOS HELL BROTHERS

El origen de la agrupación Hell Brothers fue a finales del año 2006 en la empresa AAA Worldwide, después de que Cibernético fuera traicionado por los miembros de su antiguo stable llamado La Secta Cibernética y su nuevo líder llamado Muerte Cibernética.

Tras esa traición, Cibernético integró la tercia llamada Los Hell Brothers junto con Chessman, quien fue el único miembro de La Secta Cibernética que no traicionó a Cibernético, y Charly Manson, quien después de Triplemanía XIV renunció a La Secta Cibernética para formar parte del stable de Los Vipers y posteriormente renuncia a estos para formar Los Hell Brothers.