Lucha libre mexicana: La Metálica mantiene sus sueños pese a un año muy difícil

La lucha libre mexicana se ha visto muy afectada por los efectos del coranavirus, que además de los problemas de salud, ha ocasionado que se restringan las funciones. Para la luchadora La Metálica ha sido un año de duras lecciones tanto arriba como abajo de los encordados.

Ante estos momentos complicados que se viven, La Metálica, quien forma parte del CMLL, valora mucho llegar con salud al cierre del 2020, y también con el firme objetivo de buscar recuperar lo perdido profesionalmente, el próximo año.

"Ha sido un año de aprendizaje y empatía, de valorar las cosas que tenemos porque esto nos tomó de sorpresa. Metálica estaba en su mejor momento, pero ahora estoy con mi familia y bien de salud", compartió la excampeona nacional.

Agregó que: "Se dieron casos con algunos de mis compañeros que salieron positivos (por Covid), yo en algún momento lo tuve, ahora estoy mejor en ese aspecto",

Cabe mencionar que han transcurrido varios meses desde que sufrió el contagio por coronavirus, así que ahora lo puede compartir sin temor al morbo que pueda despertar.

"No le quería alimentar el morbo a la gente, quise dejarlo en casa, no publicar nada, porque no era necesario. No fue sencillo, te duele la cabeza, no puedes respirar, pero afortunadamente estoy bien, yo solo le diría a la gente que no tome esto a la ligera, he perdido familia, amigos, y no estamos jugando, esto es algo muy serio para todos".

Para La Metálica, sus sueños en la lucha libre están intactos, y aunque fue despojada del campeonato nacional, ahora no descarta ir por los de parejas, aliada a Amapola.

"No tengo la obsesión de recuperar el nacional, me siento contenta por seguir aquí y ahora voy por el mundial contra Princesa Sugehit, también por la cabellera de Marcela y la máscara de Lluvia, son cosas más grandes que me harán crecer", externó la luchadora originaria de la Ciudad de México.

En sus inicios en el deporte del pancracio, la capitalina estuvo luchando con el nombre de Felina Metálica, antes de llegar al elenco del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL).

En diciembre de 2018, La Metálica conquistó el campeonato nacional, tras imponerse sobre Princesa Sugehit.