Luchador argentino de la MMA ganó 1 mdd pero no regresará a su país para no pagar impuestos

Apenas iniciando el año, el luchador de Artes Marciales Mixta, Emiliano Sordi fue el ganador de una gran cantidad de dinero al vencer por nocaut a Jordan Johnson en el Campeonato Semipesado de la empresa PFL, pero eso no fue la noticia, ya que al saber que ganó 1 millón de dólares dijo que no llevaría ni in centavo a Argentina para evitar el pago de impuesto.

En cuanto se supo de su triunfo el economista Manuel Adorni hizo una pequeña observación sobre lo que pasaría con el premio del peleador en el momento que toque tierras argentinas, pues a través de su cuenta de Twitter publicó la forma en la que el Gobierno le quitaría más de la mitad de su premio.

Emiliano Sordi se consagró campeón de la MMA (artes marciales mixtas): ganó 1M USD. El Estado se lo pesificará a $60, por lo que cobrará $60M. De eso pagará $21M en impuestos. Recomprará dólares al blue a $80. Del millón le quedarán 487.500 USD. El Estado le dio la mejor paliza. — Manuel Adorni (@madorni) January 2, 2020

El tuit fue tan viral que rápidamente llego a Sordi y sin temor respondió "Me extraña amigo, veo tus videos y conferencias. No voy a ser tan boludo de llevar un dólar para Argentina".

@madorni me extraña amigo, veo todos tus videos y conferencias. No voy a ser tan boludo de llevar un dolar para argentina jajaj https://t.co/NRW63tdtTS — Emiliano Sordi (@emilianosordi) January 2, 2020

Todo esto ha causado grandes debates en redes sociales sobre como debería afrontar esta situación, algunos comparten la idea mientras que otros la rechazan por ser algo desleal.