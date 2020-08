Luchadores mexicanos resienten crisis ante la pandemia

La lucha libre es de las actividades que se han visto seriamente afectadas por la pandemia del coronavirus. La cifra de víctimas fatales entre los luchadores los gladiadores mexicanos se ha incrementado drásticamente y las arenas se encuentran cerradas, dejando desempleados a prácticamente todos.

Un emprendedor grupo de jóvenes aspirantes a luchadores, los tres hermanos Olivares, del barrio de Xochimilco en la Ciudad de México, instalaron un cuadrilátero improvisado en uno de los famosos "jardines flotantes" de la zona.

Por el momento, planean transmitir sus exhibiciones en vivo por internet pero, una vez que se levanten las restricciones, el plan es realizar funciones frente a los turistas que disfruten la reapertura de los canales que serpentean entre las islas artificiales de Xochimilco, conocidas como chinampas.

Por el momento se ganan la vida vendiendo las flores que cultivan en las chinampas, y venden tacos y tortas en otras partes de la demarcación.

"Dijimos: '¿por qué no? Si tenemos el ring, tenemos la chinampa, tenemos todo", dijo el mayor de los tres hermanos, "Ciclónico", de 25 años. "Entonces decidimos trasladar este bello deporte a este hermoso paisaje".

Víctor Góngora, quien lucha bajo la identidad de "Herodes Jr.", ha participado en funciones que se transmiten en vivo por internet por alrededor de 12 dólares (240 pesos), aunque los aficionados pueden pagar unos 3 dólares (60 pesos) para poder ver la lucha una vez que terminó.

Pero "Herodes Jr." reconoce que no es lo mismo subir al cuadrilátero sin el rugir de los aficionados, que son parte fundamental de las funciones.

"La mayoría sí venimos de una extracción muy humilde, de clase baja", dijo el director de la Comisión de Box y Lucha de la Ciudad de México, quien lucha con el nombre de "El Fantasma".

"Ya los ahorros que tenían, ya se los gastaron", dijo El Fantasma, quien ayudó a organizar pagos de apoyo por parte de la ciudad de unos 75 dólares mensuales (1.500 pesos) para los luchadores. "La situación no es crítica, sino muy, muy mala".

Góngora dijo que algunos de los luchadores que conoce han tenido que vender su equipo de gimnasio y de lucha libre para poder sobrevivir los cinco meses que las arenas llevan cerradas.

El Fantasma ha estado a cargo de organizar donativos de alimentos de supermercados locales para los luchadores desempleados, y los ha alentado a poner comercios callejeros para sobrevivir.

"Yo les digo que pongan su puesto de jugos, de quesadillas. Súrtelo, no te lo gastes", dijo El Fantasma.

Pero la lucha libre no sólo está siendo devastada por la crisis económica.

Aparentemente se ha registrado un drástico número de muertes en los luchadores desde que la pandemia llegó a México en marzo, aunque se desconoce cuántos de éstos luchadores han fallecido por COVID-19.

El Fantasma afirma que unos 60 luchadores, de entre los 2.000 y 3.000 que conforman sus filas, han muerto en lo que va del año, una cifra mucho mayor a la de un año promedio. Cuestionado sobre cuántos de los decesos de este año fueron por Covid-19, reconoció que no está seguro, pero recalcó: "Por respeto (a los familiares de los luchadores) no queremos decir".

Indicó que Estrella Blanca Jr., Blackman II, Golden Bull, Matemático II, son algunos de los luchadores que han fallecido por el Covid-19.