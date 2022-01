Luis Alfredo Álvarez, comentarista de ESPN se da un tiempo de la televisión al revelar que padece de cáncer

Venezuela.- El periodista y comentarista de ESPN, Luis Alfredo Álvarez ha sido uno de los elementos más valiosos del mundo de los deportes para la cadena, pero ahora ha decidido que es momento de parar a su impecable labor en los medios para atender un problema muy serio que involucra su salud. A través de un mensaje en sus redes sociales dio a conocer que padece de cáncer de próstata por lo que se alejará por algún tiempo de los medios hasta poder estar de la mejor manera para hacer su trabajo.

La noticia la dio a través de su cuenta de Twitter mediante un video de unos minutos en donde explica que ahora tiene que pensar en su salud por lo que lo más sano es dejar por un tiempo su labor periodística. Habló de lo complicado que es recibir la noticia pero que espera que todo lo que viva le haga más fuerte para poder regresar con todo.

"Les comparto una nota personal. Días antes de la cobertura del Abierto de Australia fui diagnosticado con cáncer de próstata, pero el haberme contactado con ustedes a través de las redes sociales y la televisión me ayudó a aliviar mis tensiones, mis miedos y mis angustias. Gracias a mis compañeros de trabajo por ser tan profesionales, por acompañarme estas dos semanas", se escucha decir en su video.

Luis Alfredo Álvarez confirma su enfermedad que le alejará de la televisión | Foto: Captura

"Ahora me toca descansar, concentrarme en mi salud, mi tratamiento y recuperación, muy pronto estará, no solamente en televisión, sino tambien en en las redes sociales provocándolos como a mi me gusta. Les pido oren por mí, les mando bendiciones y los quiere mucho", comentó Luis Alfredo Álvarez. Desde este momento ha dejado a ESPN de forma temporal para iniciar con su proceso de recuperación, el cual espera sea sencillo y rápido para pronto estar de regreso.

Luis Alfredo Álvarez tiene más de dos décadas en la televisión, con participación en cientos de transmisiones especialmente para Venezuela. El mundo de las redes sociales se ha volcado en apoyo al comentarista con unos cuantos mensajes que le muestran su solidaridad en tan complicada situación. Su legado como una de las figuras de la narración ha dejado huella y se espera que la espere para su regreso a lo que más le gusta hacer.