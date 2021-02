Luis “Chaka” Rodríguez se perderá el partido ante el Atletico San Luis

El lateral derecho de los Tigres de la UANL, Luis "Chaka" Rodríguez, será baja para el partido de la jornada 8 contra el Atlético San Luis, debido a una lesion en la pierna derecha.

Rodríguez quedo fuera de la lista de convocados para el partido ante San Luis, es por eso que el defensa no hizo el viaje a la ciudad potosina.

Luis Rodríguez ha jugado en seis partidos como titular en el vigente torneo de la Liga MX, suma 502 minutos jugados con dos tarjetas amarillas. Ferretti tendrá en la banca a uno de sus jugadores claves en la defensa como lo es él "Chaka".

Con la baja de Rodríguez, Ferretti deberá replantear otro parado en la defensa para sustituiral jugador lesionado. Los elegidos para sustituir al "Chaka" serían Jordan Sierra, Francisco Venegas o Aldo Crúz.

Otro jugador que no estará para la jornada ocho es Hugo Ayala quien no se reportó con alguna lesión, pero en el actual torneo no ha sumado minutos y su nivel a venido a la baja y se ha ganado la banca con el cuadro felino.

Para este partido, los jugadores extranjeros que no entraron en la convocatoria son Francisco Meza y Julián Quiñones.

En la convocatoria para el partido de la jornada ocho, "Tuca" Ferretti convocó a Nahuel Guzmán, Juan Pablo Chávez, Jesús Dueñas, Diego Reyes, Carlos Salcedo, Juan Sánchez Purata, Francisco Venegas, Aldo Cruz, Erick Ávalos, Rafael Carioca, Guido Pizarro, Raymundo Fulgencio, Jordan Sierra, Leo Fernández, Javier Aquino, André Pierre Gignac, Carlos González, Nicolás López y Luis Quiñones.