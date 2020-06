Luis García entra a tendencias por su pasado con Kate del Castillo

México.- Una nueva tendencia que involucró al ex futbolista Luis García Postigo se volvió a desatar en twitter, cuando los usuarios citaron al famoso “Doctor” en la discusión entre los comentaristas deportivos, Enrique Bermudez y David Faittelson acerca del caso del jugador Renato Ibarra.

El ecuatoriano del América ha dado de que hablar por su video de hoy donde pedía una segunda oportunidad tras ser acusado de violencia doméstica contra su ex pareja, lo que he generado diferentes opiniones entre los fanáticos y no fanáticos del futbol en el país.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

David Failteson acusaba de golpeador a Renato Ibarra y mencionaba que no merecía otro oportunidad; fue ahi cuando los usuario de la red social le reclamaron al trabajador de ESPN el no haber dicho nada cuando su ex compañero Luis García fue acusado por Kate del Castillo por el mismo hecho.

Y tú crack no cantas mal las rancheras nunca te vi criticando a Luis García pic.twitter.com/iDE9LOoLdV — Thiago Garcia (@ThiagoG7521) June 27, 2020

Eso está mal obviamente, pero TV Azteca cubrió a Luis García, cuando fue acusado de golpear a Kate del Castillo y no dijeron nada. https://t.co/hDotI1hKxi — José Colunga (@josecolunga2) June 27, 2020

Los mexicanos empezaron a citar al “Doctor” en cada tweet y respuesta de Faitelson, citandolo y calificadolo como un “golpeador de mujeres” que nunca recibió un castigo por aquellos delitos, además de acusarlos de doble moral por hacer lo propio ahora con el jugador americanista.

Típico de los verdaderos golpeadores de mujeres: intolerantes.



Lo que pasa cuando le recuerdas a Luis García lo que le hizo a Kate del Castillo pic.twitter.com/cFMT7fxTlZ — tupadre (@___tupadre) June 27, 2020

Miles de usuarios continuaron haciendo tendencia a Luis García justo antes de la media noche, desde los memes que lo relacionaban con Faitelson, hasta los que insultaban de manera fuerte y fueron bloqueados por el ex jugador. Parece que por una u otra cosa, el famoso “Doctor” será igual de inmortal que su compañero Jorge Campos.

Tu trabajabas con Luis García cuando se madreaba a Kate del Castillo y no te vi haciendo drama. https://t.co/gmxwM001Zv — Hansel Huerta (@krema16) June 27, 2020

Y tú crack no cantas mal las rancheras nunca te vi criticando a Luis García pic.twitter.com/iDE9LOoLdV — Thiago Garcia (@ThiagoG7521) June 27, 2020

TAMBIÉN PUEDES LEER:

VIDEO: Dorados dice presente en la Liga de Expansión Mx

Quirino Ordaz: Se llevará cabo la Serie del Caribe en Mazatlán