Luis Hernández pudo jugar en Europa pero eligió ir a Boca Juniors

Ciudad de México.- El histórico delantero de la Selección Mexicana, Luis Hernández confesó que tuvo algunas ofertas del viejo continente para seguir su carrera pero el mexicano se decantó por ir a probarse en el Boca Juniors en Argentina junto a Maradona.

El Matador reveló que en países como Francia y Alemania tuvo por lo menos equipo que le seguían el paso y que quisieron llevarlo pero vivir la experiencia de jugar en un equipo grande como Boca Juniors fue más tentadora.

La propuesta de los equipos europeos llegó luego de su participación en la Copa América con el combinado mexicano en 1997, donde fue premiado como el mejor jugador, pero también levantó interés en los equipo de Sudamérica. Pero lo que tenia más que claro es que si hubiera llegado una oferta de River Plate no la tomaría.

Si me llamaba River definitivamente no hubiera ido, hubiera preferido irme a Europa; no tengo nada en contra de River, al contrario, es un gran equipo, pero García Aspe tuvo una mala experiencia ahí, entonces no me hubiera gustado lo mismo", comentó.