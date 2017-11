Luis Ignacio Ayala queda libre de Yaquis

Casi concreta. El concflicto laboral vigente dede hace cuatro años entre el pelotero ex ligamayorista Luis Ignacio “Chicote” Ayala y el club de beisbol Yaquis de Ciudad Obregón podría encontrarse ya en su parte final y cerca de resolverse después de la resolución que dio la Junta de Conciliación y Abitraje de la ciudad de Culiacán.

El fallo que hizo esta oficina fue a favor del pelotero originario del ejido 9 de Diciembre y marca la pauta para que el pelotero pueda estar de regreso en los parques de pelota en un corto tiempo, claro, en caso de que la organización sonorense en la persona del licenciado René Arturo Rodríguez acepte cumplir con lo estipulado en el fallo.

La resolución marca que el Club Yaquis de Ciudad Obregón debe de cumplir con el pago pendiente al pelotero que es una cantidad de 325 mil dólares que cubren los pagos de salario desde la campaña del 2013 a la fecha en los aspectos de salario, aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social, Infonavit y Ahorro para el retiro (Afore), más una cantidad extra de mil 500 dólares por concepto de los bonos prometidos por el campeonato conquistado por el equipo.

Además y lo más importante para el pelotero es que desde la fecha del pasado 15 de Noviembre, Luis Ignacio Ayala ha dejado de ser parte del roster oficial de ese equipo por lo que el sinaloense queda libre y podrá jugar con cualquier otro equipo de Liga Mexicana del Pacífico y de la misma Confederación de Beisbol del Caribe.

LA RESOLUCIÓN.

Fue el propio pelotero el que hizo el anuncio de lo anterior en conferencia de prensa efectuada en la finca que tiene a la entrada del ejido 9 de Diciembre, donde estuvo acompañado por el licenciado Gonzalo Martín Figueroa que es el que lleva el caso, además del regidor Miguel Ángel Camacho y su amigo Eury Valle, presidente de Canacintra.

“A mi no me interesa el dinero, creo que lo más importante son los sentimientos de un ser humano y yo no estoy en contra del beisbol ni de todos los directivos del beisbol. Lo que pido es que se haga lo justo, que se me respeten mis derecho como trabajador y que esto sirva para que mis compañeros peloteros tengan un trato justo, que sepan lo que es un aguinaldo, un pago de Infonavit y un seguro para el retiro que todos los necesitamos”.



EL CONFLICTO.

El “Chicote” Ayala recordó que el problema se originó cuando él y varios de sus compañeros como Agustín Murillo, Mario Mendoza, Marco Carrillo, Iker Franco y Hugo Castellanos le exigieron a la directiva de Yaquis de Ciudad Obregón les cumplieran con los bonos prometidos después de la conquista del campeonato de la Liga Mexicana del Pacífico que los llevó a la Sertie del Caribe en Hermosillo y al parecer no se les cumplió.

“Ninguno de ellos tampoco está en ese equipo y es fue en plan de revanchismo. Es por eso que yo puse esa demanda y afortunadamente ya la ganamos, ahora falta que ellos cumplan con lo que les exige la ley”, dijo el ex bigleaguer, recordando también que en la anterior resolución a su favor René Arturo Rodríguez tampoco le cumplió con el pago argumentando primero que club no tenía fondos para cubrir ese pago, después que pagaría en mensualidades y a lo último que solo podía cubrir el 25 por ciento del adeudo, lo que el pelotero y su cuerpo de abogados no aceptaron.

LO QUE SIGUE.

Al ser cuestionado acerca de con qué equipo le gustaría jugar, Luis Ignacio Ayala comentó acerca de su agrado hacia Cañeros de Los Mochis, aunque claro que antes habría que ponerse en forma y ver cómo está el brazo de lanzar, aunque también ya ha pensado en el retiro como pelotero activo y dedicarse a labores de oficina de un club.

“Pienso que un cargo de gerente me quedaría bien. Creo que tengo los conocimientos, las amistades y los contactos para hacer un buen trabajo”.