Luis Montes habría decidido no ir más a la Selección Mexicana

Ciudad de México.- El medio del futbol explotó este miércoles con la primera convocatoria de la Selección Mexicana de esta 2020, entre las sorpresas de llamados por primera vez, como los que regresaron, así como los que no han podido volver. De acuerdo fuentes cercanas al Club León, Luis Montes habría dicho que no quería ser convocado más a Selección Mexicana.

Durante el programa de Jugando Claro, el periodista Rodrigo Méndez dio la noticia que ha paralizado al futbol mexicano, pues asegura que Luis Montes ya no quiere estar ni ser llamado al conjunto tricolor tras no ser considerado para el miniciclo de los próximos días. Según la fuente es un hecho que 'Chapito' Montes no vuelve y que solo es cuestión de horas para que se haga oficial de parte del jugador.

Me parece lo más sano que informe al jugador, que informe la selección que 'X' jugador no quiere ser tomado en cuenta y punto, se acabó. Se va armar un gran debate, lo van a criticar y me parece que estarían totalmente equivocados, él es libre de decidir absolutamente lo que quiera", dijo el comunicador.

Luis Montes no ha tenido buena suerte en Selección Mexicana, en 2014 a unas semanas del Mundial tuvo una fractura que lo dejó fuera | Jam Media

Al igual que otros futbolistas que han tenido problemas con los manejos con Selección han optado por cierto tiempo no acudir al combinado mexicano, ya con el paso del tiempo las cosas mejoran y en su mayoría vuelven. Casos puntuales de Javier Hernández, Carlos Vela, Jesus Manuel Corona, por mencionar algunos.

En el caso de Luis Montes su última convocatoria como para muchos se dio el pasado mes de septiembre del 2019, poco más de un año, cuando el equipo azteca tuvo una pequeña gira por Norteamérica para medirse ante Estados Unidos y Argentina aunque esa ocasión es más recordada por el escándalo que compañeros como Miguel Layun y otros realizaron.

Durante las Fechas FIFA de octubre de 2019 México tuvo algunos duelos con una selección muy joven en donde la mayoría eran futbolistas que eran llamados por primera vez al conjunto mayor. Hasta el momento no se sabe nada al respecto de si el futbolista esmeralda saldrá para anunciar su renuncia o podría mantener la esperanza de ser considera para la gira europea del mes de octubre y si en caso de no volver a ser considera podría dar paso a su salida oficial del cuadro tricolor.

Con León ha encontrado una buena camada de compañeros que hace que su futbol sea más sencillo | Jam Media

Actualmente vive uno de los mejores momentos de la Liga MX, su más reciente exhibición la dio el pasado lunes cuando en el duelo ante Querétaro dio algunas asistencias que al final terminaron en goles importantes para su equipo. Es un hecho que ha tenido que retrasar su juego pues la edad es diferente a aquel Luis Montes bajo el mando de Matosas y teniendo de compañeros a Carlos Peña y Gallito Vazquez.

El siguiente partido para el León será este lunes 21 de septiembre cuando se midan ante los Pumas en la cancha de León en busca de mantener los primeros puestos de la competencia, por su parte los esmeraldas para alcanzar la cima mientras que Pumas para mantener el invicto y la posición.