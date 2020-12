Luis Montes podría regresar a la Selección Mexicana gracias a sus hijos

Ciudad de México.- El mejor jugador mexicano de la Liga MX en los últimos torneos, Luis Montes y que además lo coronó con un título el pasado domingo ha revelado algo sobre la Selección Mexicana que ha puesto la esperanza de verlo nuevamente con el combinado azteca.

Tras su campeonato de la Liga MX, Luis Montes fue entrevistado por la cadena de ESPN en donde reveló que las posibilidades de que regrese a la Selección Mexicana siguen sobre la mesa y que lo que había declarado en meses pasados podría pasar a segundo plano. Esto luego de que sus hijos le pidieran que intentara de nuevo ir con el 'Tri'.

"Mis hijos me han dicho, "Papa, te queremos ver ahí otra vez", yo nunca descarto volver a estar ahí. Es una situación que la he pensado mucho y no lo descarto", aseguró para ESPN.

"Hay situaciones que a lo mejor uno nunca lo puedes manejar, Cuando yo iba no se me daba la oportunidad. Yo no pedía jugar de titular, ni muchos. Solo pedía que se me diera una oportunidad para pelear por un puesto", agregó el 'Chapito'.

Luis Montes saltó de nuevo a la carga contra la Selección Mexicana en los pasados meses de noviembre cuando no fue convocado al Tricolor por Gerardo Martino, algo que para muchos dentro del medio deportivo fue un error por no llevar al mejor jugador mexicano de la Liga MX, con los días el mismo jugador reveló que por decisión propio había pedido no ser convocado.

Luis Montes en sus últimas convocatorias con Selección Mexicana | Foto: Jam Media

Más tarde comunicó su deseo de no ser más requerido por Gerardo Martino o por el entrenador que dirija la Selección Mexicana (Luis Montes habría decidido no ir más a la Selección Mexicana), pero ahora sus hijos le han abierto los ojos sobre su posibilidad de seguir brillando en el futbol y que por fin pueda cumplir su sueño de ir a una copa del mundo.

Hay que recordar que el puesto con Miguel Herrera para el Mundial de Brasil en 2014 era para Luis Montes, pero a solo unos días para viajar a Sudamérica, en un partido ante Ecuador, se acabó el sueño luego de una fractura de tibia y peroné que lo dejó fuera del campo por más de 6 meses. Luego de eso su nivel no fue el mismo y le costó volver a ser el hombre importante.

Con León y la ayuda de su entrenador Nacho Ambriz le dio una nueva oportunidad de mostrarse para ser el "MVP" del torneo y del equipo. Su siguiente oportunidad para ser considerado por el 'Tata' Martino será en el mes de marzo cuando México sostenga su partido ante Costa Rica en la Liga de Naciones, en en algún partido de las Eliminatorias rumbo al mundial.