Luis Suárez rechaza a River Plate al quedar fuera de Copa Libertadores

Argentina.- Todo estaba listo para que Luis Suárez firmara con River Plate para que fuera su nuevo equipo antes de un posible retiro pero de un momento a otro las cosas se vinieron abajo y es que la propuesta deportiva que el equipo argentino le había propuesto al uruguayo quedó cancelada una vez que River quedó eliminado en Copa Libertadores, así lo confirmó el mismo atacante que aseguró que le motivaba jugar ahí pero ese detalle ahora le borró las ganas.

En reciente entrevista para ESPN de Argentina el exdelantero del Atlético de Madrid se sinceró y reveló la razón por la cual ya no se le verá vestir los colores de River Plate como se había casi acordado en semanas pasadas. Según las palabras del atacante River le sejujo gracias a la posibilidad de jugar Copa Libertadores pero que por reglamento no podía ser inscrito, debía esperar a que el equipo pasara a Cuartos de final algo que ya no sucedió.

"River me motivó. Nada me seducía más. Era un orgullo, pero no podía jugar octavos. Por el reglamento esperamos a cuartos y River tuvo la mala suerte de quedar afuera. Tenía un preacuerdo y hoy le dije a Enzo que la chance se cae por lo deportivo", declaró el jugador con lo que confirmó que no jugará en Argentina al menos con River Plate en esta temporada ya que su motivación se perdió al quedar fuera del torneo.

La razón por la cual aún con la eliminación y teniendo un preacuerdo no firma con River, se debe a que el jugador considera que tiene mucho que dar y por qué competir entonces eso quiere demostrarlo en un equipo que pelee algo importante como en este caso como la Copa Libertadores, siendo el equipo en América que le había llamado la atención, ahora se estaría centrando en un club en Europa.

Tambien el tema de la edad es algo que le iba a complicar mantenerse en Argentina ya que si deseaba pelear por la Copa Libertadores debería esperar que se culminara este torneo y que la siguiente edición que sería dentro de un año se jugara y debido a sus 35 años ya se ve complicado que pueda extender mucho su carrera. Actualmente su futuro podría estar en clubes de Italia en donde según la prensa italiana la Fiorentina le ha buscado o en Turquía con el Fenerbache, de momento su destino es desconocido.