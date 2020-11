Luka Modric asegura que quiere seguir en el Real Madrid

Milán, Italia.- El centrocampista croata del Real Madrid, Luka Modric mostró su deseo de retirarse en el equipo blanco este martes en la víspera del encuentro de la Champions League contra el Inter de Milán.

“Quiero seguir aquí, lo he dicho muchas veces, vamos a ver qué pasa”, dijo Modric, que finaliza contrato con el Real Madrid en junio del próximo año.

Me siento bien, quiero seguir en el Real Madrid hasta que me sienta bien y pueda ayudar al equipo. Si me preguntas si quiero, claro que quiero, ¿quién no quiere seguir en el Real Madrid y terminar su carrera aquí?”, afirmó.