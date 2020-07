Luka Modric pide que no se le juzgue por su edad y si por lo que realiza dentro de la cancha

Madrid, España.- El futbolista croata del Real Madrid, Luka Modric, ha mostrado su mejor nivel luego de que se reanudara LaLiga Santander tras el descanso debido a la pandemia ocasionada por el Coronavirus. Modric ha logrado conquistar el título de Liga número 34 con el equipo merengue, algo que muchos seguidores venían soñando luego de tres años de sequía en el torneo local.

Luka Modric cumplirá 34 años el próximo mes de septiembre y a pesar de ser considerado un futbolista “viejo” por varios periodistas y aficionados, el croata sigue siendo un jugador clave en el centro del campo para el francés Zinedine Zidane, por lo que ha pedido que no se le juzgue por su edad, y que se le valore más por lo que hace dentro de la cancha.

Siempre le digo al entrenador que quiero jugar siempre, que me siento mejor y que no me gusta descansar. El entrenador lo sabe, pero quiere rotar porque tenemos muchos jugadores que juegan a un nivel muy bueno y él tiene que rotar. Me siento cómodo jugando, no quiero que se me juzgue por mi DNI (identificación) y que se vea lo que estoy haciendo de la cancha. Hablar de la edad y eso no me gusta ", aseguró el futbolista Croata a RealMadrid TV.