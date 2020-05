Luna contento de volver a Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- Con 27 años y luego de pertenecer a Venados de Mazatlán, José Guadalupe Luna regresa al puerto luego de una temporada con Sultanes de Monterrey.

El joven bateador de poder, nacido en Los Mochis, busca mostrar todas sus cualidades en el diamante y con ello ganarse un lugar importante dentro de la organización mazatleca.



¿Cómo tomas esta oportunidad de regresar a Venados?

Muy contento, desde el momento en que supe la noticia. Es un gran reto para mi carrera, para eso me estoy preparando muy bien para regresar a Venados, que es el equipo de mis amores. Muero porque empiece la temporada, por estar allá y mostrar todo lo que he trabajado.

¿Cuál fue tu experiencia con Sultanes de Monterrey?

Fue una experiencia muy bonita el estar en el primer año de Sultanes. Hubo postemporada. Es una organización muy buena y me siento muy contento por haber sido parte de esa experiencia.

Se te vio en buen nivel en Monterrey, ¿qué ha mejorado en tu juego últimamente?

No empecé en la temporada en Monterrey. Tuve el llamado ahí, estuve jugando, me estuvieron turnando, pero como siempre, me he estado preparando para todo. Creo que estoy mejorando en mi físico, no ser tan pesado, no tener tanto volumen de músculo. Creo que he trabajado para tener más movilidad y tener un físico más delgado de atleta.

¿Cuáles son tus metas para la siguiente temporada con Venados de Mazatlán?

Mi meta con Mazatlán es ganar la Serie del Caribe. No tengo duda de ese equipo de Mazatlán. Todos los años cuando he estado ahí, era la misma, lo catalogaban como no favorito, y siempre está peleando o es campeón. Quiero tener muy buena temporada estar en play off que eso es lo de Venados, pelear en postemporada y buscar el campeonato.

¿Cómo te sientes al jugar en esta plaza?

Me siento muy contento muy feliz, es muy buena afición, tremendo estadio y una tremenda ciudad, por eso estoy comprometido conmigo mismo por jugar en Mazatlán, me encanta jugar con Venados.

¿Estás preparado para jugar en alguna otra posición?

Lo que me llevó a profesional fueron mis habilidades para jugar infield y outfield. Al paso de los años agarré mucho cuerpo y descuidé esas cosas. Voy a volver a mi juego de antes, que no era de poder, para recuperar esas cosas y estar listo para jugar todas las posiciones. Me voy a poner a dieta para estar delgado y tener un cuerpo más atlético.

¿Qué mensaje le das a la afición de Venados de Mazatlán y qué pueden esperar de ti?

Un saludo para toda la afición de Mazatlán, creo que esperan el 12 de octubre para estar en el estadio, es una afición muy bonita que siempre está apoyando. Creo que toda la afición está esperando que regrese la liga. De mí pueden esperar jugar duro y defender la camisa al 100 por ciento todos los días.