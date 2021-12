Luto en Argelia, jugador muere tras fuerte golpe en la cabeza

Argelia.- Navidad para el olvido para el futbol de Argelia, este sábado tuvieron una de las escenas más complicadas de los últimos años, el trágico fallecimiento de Sofiane Loukar, un jugador de apenas 28 años que cayó fulminado en pleno partido luego de haber chocado con la cabeza ante un compañero, el golpe fue tan fuerte que le impidió recuperarse y aunque la atención fue oportuna no resistió el traslado al hospital y murió en el camino.

La acción ocurrió a los 26 minutos del primer tiempo cuando se enfrentaban los equipos ASM Orán y MC Saïda en la segunda división del futbol de Argelia. Sofiane Loukar jugaba para el conjunto visitante cuando de repente su carrera se vio frenada de golpe por una acción totalmente inesperada. La jugada involucró a su portero quien salió por el balón y en el camino se llevó a Sofiane Loukar a quien conectó con un fuerte golpe en la cabeza, ahí fue la primera llamadas pues la acción había sido muy fuerte pero le permitieron volver al campo luego de la atención médica.

Solo pasaron unos minutos cuando Sofiane Loukar cayó desvanecido en el campo ante los ojos de todos los compañeros de profesión quienes no entendían lo que sucedía. Una vez más se le dio atención médica solo que ahora fue más exhaustiva pues el jugador no estaba reaccionando a los protocolos de los médicos. Pasó algunos inconsciente en el campo hasta que las cosas se salieron de control cuando iniciaron a reanimarlo en pleno partido con RCP, todo ello ante la mirada de todos y de las cámaras.

Tras varios minutos de trabajo en el campo fue trasladado a una ambulancia para llevarlo al hospital más cercano pero para la mala suerte de Sofiane Loukar, no resistió y falleció en el camino. La noticia fue confirmada por el mismo equipo de MC Saïda. Los compañeros de equipo terminaron de jugar los primeros 45 minutos pero al recibir la triste noticia estuvieron desconsolados que el partido tuvo que suspenderse.

Sofiane Loukar falleció este 25 de diciembre tras un fuerte choque en pleno partido | Foto: Especial

Al momento la causa de muerte no se sabe con certeza ya que se le atribuye gran parte del golpe en la cabeza y por horas circuló que un traumatismo de cráneo le había quitado la vida. Luego se filtraron otra causas como un infarto, pero esta no ha sido confirmada ya que el club no tiene registro que Sofiane Loukar presentará problemas con el corazón.

La conmoción del país y de la Liga quedó manifestada con la gran cantidad de mensajes para la familia del jugador, como tambien para el equipo. El presidente de la Liga Nacional de Futbol Aficionado (LNFA), Ali Malek, se dijo consternado por la noticia y dejó sus condolencias para familiares y amigos de Sofiane Loukar. Por ahora se sigue investigando cuál fue la verdadera causa de su fuerte.