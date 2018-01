Luuk De Jong sí quiere jugar en el América

Ciudad de México.- El mercado para el equipo de las Águilas del América está complicado, pues fuera de los tres refuerzos que lograron concretar en el Draft del futbol mexicano no han podido cerrar un elemento del extranjero. Sin embargo, el tiempo cada vez se está agotando por lo que deberán poner manos a la obra para poder finalmente hacerse de un buen jugador.

El día de ayer comenzó a surgir el fuerte rumor en tierras holandesas, que el conjunto de las Águilas del América está interesado en adquirir al delantero holandés del PSV Luuk De Jong, con el objetivo de reforzarse de la mejor manera de cara al Torneo Clausura 2018, mismo que está a punto de comenzar.

Ahora la posible llegada del delantero holandés al equipo de Coapa ha tomado mucha mayor fuerza tras darse a conocer que el mismo jugador se puso en contacto con dos viejos conocidos del futbol mexicano como lo son Hans Westerhof quien en su momento dirigió a las Chivas y Leo Benhakker, ex entrenador de las Águilas del América.

Durante una entrevista para la cadena deportiva ESPN, el ex entrenador de Chivas Hans Westerhof reveló que tuvo una conversación con el actual futbolista del PSV Eindhoven, quien dijo estar muy interesado para emprender una nueva aventura en el futbol mexicano con las Águilas del América.

"Luuk me llamó y me dijo lo del Club América, me preguntó algunas cosas sobre México, del Club América y le dije que era un gran equipo, que junto a Chivas y Pachuca es el mejor equipo de México; le dije que jugaba muy ofensivo y que era bueno para él, porque es un centro delantero al que conocemos desde hace muchos años en Holanda. Está interesado en el Club América", reveló Hans.

Asimismo, Westerhof también reveló que en la plática que tuvo con De Jong le dio a conocer las cuestiones sociales y culturales, esto con el objetivo de una rápida adaptación en caso de que se de su fichaje, por lo que expresó que el idioma no sería ningún problema para el delantero, sin embargo, lo que podría truncar la transferencia es la cantidad que pedirían los "granjeros" por él.

"Después de lo que habló conmigo (Westerhof) y con Beenhakker, creo que está más convencido de que puede ser una muy buena oportunidad para él", concluyó en su entrevista para el medio antes mencionado el ex entrenador del rebaño sagrado.

De acuerdo con la información de los medios holandeses, el conjunto del PSV Eindhoven tendría un precio de 7 millones de euros por la carta del jugador.

El delantero holandés Luuk De Jong de 28 años de edad y 1,88 metros de estatura, es un goleador nato y sin duda alguna el elemento clave que Miguel "Piojo" Herrera está buscando para reforzar el eje del ataque. Las mejores temporadas del atacante fueron en 2015 y 2016, en donde anotó un total de 62 goles en 107 partidos disputados.

A esto se le agrega que De Jong ya ha sido convocado por la Selección Nacional de Holanda en 12 ocasiones en donde tuvo la fortuna de mostrar su capacidad goleadora y anotar tres goles.