¡Luz y sombra! Niña se queda con camiseta de Cristiano Ronaldo; Portugal sufre y aún no califica al Mundial

Irlanda.- Portugal necesitaba la victoria ante Irlanda para asegurar su pase al Mundial de Qatar 2022 pero lo único que pudo conseguir fue un empate a cero lo que provoca que ahora deban salir a jugar la última jornada de las Eliminatorias de UEFA en busca de su pase directo a la justa.

Este jueves Cristiano Ronaldo y compañía visitaron a Irlanda que si bien no representaba un gran reto pues ya los irlandeses están eliminados y el obligado era el equipo luso pero por más que intentaron abrir el marcador, el gol nunca llegó lo que condenó a que solo pudieran sumar un punto y dejar todo en la última fecha ante Serbia.

Portugal y Serbia comparten el grupo A de las Eliminatorias de UEFA, recordando en Europa la calificación al Mundial solo la consigue de manera directa el primer lugar del grupo, siendo 10 diferentes, son la misma de cantidad que se califican al Mundial, más los que pelean en una reclasificación para poder obtener su pase y eso es lo que Portugal quiere evitar.

Irlanda y Portugal no pasan del empate y complican su pase al Mundial | Foto: EFE

Ahora su boleto se lo jugarán con Serbia quien tiene la misma cantidad de puntos con 17, solo la diferencia de goles es la que marca la pauta ya que Portugal tiene 12 y Serbia 8, por lo que un nuevo empate en el duelo que sostendrán este fin de semana le daría el pase a CR7 y su equipo, o la victoria tambien lo haría, mismo resultado que le favorece al rival.

Para este último juego no podrán contar con Pepe quien recibió una tarjeta roja el minuto 81 por lo que no estará elegible para jugar. La ventaja es que lo harán en casa y con afición local. Las acciones del juego serán en punto de las 13:45 pm del domingo 14 de noviembre.

Niña se queda con la camiseta de Cristiano Ronaldo

La imagen del día en Europa la regaló una niña que pudo burlar la seguridad del estadio en Irlanda con solo un objetivo y era llegar a Cristiano Ronaldo para pedirle su camiseta y aunque parecía complicado logro hacerlo. Durante el camino los equipos al vestidor, la joven se acercó lo más rápido que pudo a solicitar la camiseta.

Momento donde recibió la camiseta de su ídolo | Foto: EFE

Policía que se percató de la acción se acercaron pero la dejaron que lograra su cometido, CR7 la miró y le entregó la camiseta no sin antes darle un abrazo lo que hizo que la pequeña soltara algunas lagrimas. Luego de la imagen, el jugador se retiró del campo y la niña con la camiseta en mano fue sacada del campo con dirección a la sección de la grada de donde saltó.

No es la primera vez que Cristiano Ronaldo tiene un buen gesto con algún fan que entró al campo para buscarlo, en esta ocasión tambien se ha ganado el respeto ya que aunque el marcador no fue lo que esperaba y su frustración de no poder anotar no le llevó a ser malo con la niña que en todo momento le agradeció su gesto.