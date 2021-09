Lyna Perez cautiva a sus seguidores dejando ver su figura con lindo vestido.

La modelo Lyna Perez sigue cautivando a sus seguidores en redes sociales con cada una de sus publicaciones y en la última semana ha dado mucho de qué hablar.

Lyna Perez es una modelo que se ha dedicado a lucir su linda figura en traje de baño en el mundo del modelaje, así como en conjuntos de lencería.

La joven de 28 años nació en Miami, Florida Estados Unidos y se ha vuelto toda una sensación en el modelaje, incluso ha tenido alguna aparición en la revista para adultos Playboy gracias a su belleza y sensualidad.

En esta ocasión Pérez dejó con la boca abierta a sus seguidores al lucir su linda figura en un extravagante vestido, que además de ser corte y pegado al cuerpo, dejó mostrar gran parte de sus atributos a la modelo.

“Hiiii ur so fricken cute @fashionnova fashionnovapartner”, escribió Lyna en la publicación donde dejó ver sus dos fotografías sentada en el pasto pero dejando ver su linda figura, alcanzando más de 200 mil me gusta y más de cuatro mil 300 comentarios donde los elogios y corazones no se hicieron esperar para la estadounidense.

Publicación de Lyna Perez en redes sociales luciendo su belleza/@lynaritaa

Lyna Perez se ha caracterizado por comprar parte de su vida cotidiana en redes sociales, además de mostrar parte de su trabajo en el mundo del modelaje y en los últimos días se ha mostrado muy activa dejando ver su belleza a sus más de 7.4 millones de seguidores en Instagram con sus diferentes publicaciones mostrando sus atributos.

Foto de Lyna Perez luciendo su espectacular figura/@lynaritaa