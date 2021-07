Lyna Pérez deja con el ojo cuadrado a sus followers tras fotografía con poca prenda

Miami, Florida.- Lyna Pérez, preciosa y sabia modelo de Miami encantó a sus millones de seguidores de su perfil social, Instagram, luego de mostrar lo hermosa que se observó en el interior de su hogar, con un lindo conjunto en lencería en color negro.

De una manera tan bella y dulce de posar frente a la cámara, la estadounidense demostró que los ángeles si existen y se encuentran en Norteamérica. Estirando su brazo derecho mientras utilizó una manga transparente, la bella dama se inclinó un poco a su perfil izquierdo para tener una postura que derrochó sensualidad, y a la vez cautivó a sus fans.

Pero lo que mantuvo con la mirada fija a sus más de 7 millones de followers fueron sus lindas prendas que detallaron su peculiar figura, bien cuidada y sin duda que la convierten en una mujer completa y perfecta, ya que su imagen en la red social alcanzó en poco tiempo un alto índice de likes y cientos mensajes aduladores.

"Beautiful, woman princess, she is perfect, hermosa, encanto de mujer y Lyna Pérez eres un ángel que vuela de hermosa", fueron varios de los comentarios que recibió la joven modelo, la cual se enamoró de cada uno que decidió consentir a su público con nuevas fotos y aún más artísticas.

La belleza de Lyna la hizo probar una oportunidad en el mundo de modelaje después de haber iniciado en su medio social compartiendo sus más tiernas fotos, estando en traje de baño o en lencería como la que hemos hablado, y eso le brindó la oportunidad de crecer aún más en cuanto a personalidad y tener una exitosa carrera, como figura pública.

"Take my hand and follow me (Toma mi mano y sígueme)", fue el breve comentario que Pérez escribió en la leyenda de su publicación, la cual sus bellos labios rojos, su cabello sedoso y castaño claro y su vestimenta se ganaron los aplausos y agrado del público.

Lyna Pérez seguirá mostrando su lado más divino y al mismo tiempo se encargará de hacer lo posible de seguir sumando un mayor número de followers, para mostrarles sus respectivas imágenes peculiares y lindas tanto como ella lo es, de pies a cabeza e internamente.

