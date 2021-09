Lyna Pérez enamora a sus seguidores con mini sesión en traje de baño.

La modelo Lyna Pérez sigue consolidándose como toda una sensación en redes sociales donde ha sabido lucir su belleza y linda figura en cada una de sus publicaciones con las cuales ha sabido llenarle el ojo a sus fans.

Lyna Pérez es una de las modelos de traje de baño más reconocidas en el mundo del modelaje, la cual inicio su carrera a muy temprana edad y se ha dedicado también a lucir algunos conjuntos de lencería que engalana con su belleza.

La joven de 28 años nacida en Miami, Florida en Estados Unidos, se volvió popular en las redes luciendo su belleza y también ha tenido participaciones en diversas publicaciones de revistas como en Playboy.

Leer más: Suzy Cortez celebra el primer gol de Lionel Messi muy a su estilo, con linda foto

En esta ocasión Pérez mostró su espectacular figura en redes sociales al compartir una mini sesión en un traje de baño atigrado con el que mostró sus mejores atributos para el deleite de sus seguidores.

La publicación de la joven modelo no paso desapercibida y sus fans se encargaron de hacérselo saber con miles de comentarios donde los elogios por su belleza, así como los corazones no se hicieron esperar, además que le regalaron más de 154 mil me gusta en solo unas horas.

Publicación de Lyna Pérez en redes sociales/@lynaritaa

Lyna Pérez se ha caracterizado por compartir parte de su vida cotidiana, así como el estilo de vida que lleva día a día, además de mostrar su belleza y espectacular figura en traje de baño y conjuntos de lencería deleitando a sus más de 7.6 millones de seguidores en Instagram.

Fotos de Lyna Pérez mostrando su belleza en redes sociales/@lynaritaa