Lyna Pérez luce su espectacular figura en redes portando un traje de baño blanco

La modelo Lyna Perez se ha convertido en toda una sensación dentro de las redes sociales gracias a su belleza que resalta en cada una de sus publicaciones.

Lyna Perez es una estadounidense que se ha dedicado más a modelar trajes de baño y conjuntos de lencería, y en los últimos años se ha ganado el cariño de los internautas por sus publicaciones en redes sociales.

La joven de 28 años nació en Miami, Florida en Estados Unidos y desde joven tuvo la inquietud por el modelaje y ha cumplido su cometido siendo una de las modelos más seguidas en redes.

En esta ocasión Perez encendió las redes sociales al lucir sus mejores atributos portando un traje de baño en color blanco con una tanga de hilo dental que te dejará sin habla.

“Si te gusta esto, significa que estás enamorado de mí... lo siento, no hago las reglas”, escribió la joven tomándose una selfie mostrando sus voluptuosos pechos y mostrando su espectacular figura alcanzando más de 266 mil me gusta y recibiendo más de siete mil comentarios dónde los elogios para la estadounidense no se hicieron esperar.

Publicación de Lyna Perez en redes sociales/@lynaritaa

Lyna Perez se ha caracterizado por compartir en redes sociales parte de su trabajo en el mundo del modelaje, dónde luce su linda figura en diferentes estilos de traje de baño, así como conjuntos de lencería mostrando su lado más sensual para deleitar a sus más de 7.4 millones de seguidores con los que cuenta en Instagram.