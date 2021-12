Lyna Pérez muestra su espectacular figura en redes sociales luciendo vestido negro.

La modelo Lyna Pérez sigue mostrando su linda figura y belleza en cada una de sus publicaciones que comparte en redes sociales, confirmándose como una de las chicas más lindas no sólo de internet, sino de la industria del modelaje.

Lyna Pérez se ha encargado de trabajar para reconocidas marcas no sólo de ropa, sino de trajes de baño y lencería donde ha dejado ver sus mejores curvas.

La oriunda de Miami, Florida de Estados Unidos cuenta con 29 años y además de ser parte de diversas campañas de ropa luciendo su belleza, también mostró su sensualidad en alguna ocasión siendo parte de la revista para adultos Playboy.

Leer más: Lindsey Pelas luce su belleza en vestido largo deseando Feliz Navidad y felices fiestas a sus fans

En esta ocasión Pérez dejó de lado el traje de baño para mostrar su espectacular figura en redes sociales luciendo su linda figura portando un lindo vestido corto en color negro dejando ver sus mejores curvas.

“No booooobs were harmed��”, escribió la Lyna en la publicación donde además de mostrar su linda figura, tan bien lució una sensual pose deleito a sus seguidores, alcanzando más de 151 mil me gusta y más de mil 500 comentarios donde los elogios y corazones no se hicieron esperar.

Publicación de Lyna Pérez luciendo su figura en redes/Foto: Instagram

Lyna Pérez se ha caracterizado por compartir parte de su vida cotidiana en redes sociales, su lindo estilo de vida y qué decir de su belleza y sensualidad en cada una de sus publicaciones con las que enamora a sus más de 8 millones de seguidores en Instagram.