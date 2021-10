Lyna Pérez muestra sus mejores curvas en redes sociales en lindo vestido de brillos.

La modelo Lyna Pérez no deja de sorprender a sus seguidores en redes sociales mostrando no sólo su linda figura sino también su belleza que se roban las miradas.

Lyna Pérez de 28 años nació y creció en Miami, Florida en Estados Unidos, desde niña encontró su amor por el mundo del modelaje, vocación que hasta el momento sigue realizando.

La estadounidense se ha encargado de ganar gran aceptación en el mundo de las pasarles y también se ha destacado por mostrar su espectacular figura en traje traje de baño y en conjuntos de lencería, pero en esta ocasión lo hizo de una manera diferente.

Pérez se ha caracterizado por modelar y lucir su cuerpo en diversos bañadores y conjuntos de ropa interior para prestigiosas marcas, sin embargo, en esta ocasión ha dejado a sus fans con la boca abierta al lucir su belleza con un outfit totalmente diferente.

“Si lo ves, finge que no lo ves��”, escribió Lyna en una publicación donde mostró parte de sus atributos al lucir un vestido con un escote pronunciado y unas botas altas dejando ver su belleza, alcanzado más de 153 mil me gusta y miles de comentarios donde los elogios y corazones no se hicieron esperar para la modelo.

Publicación de Lyna Pérez mostrando su belleza en redes sociales/@lynaritaa

Lyna Pérez se ha caracterizado por compartir parte de su vida cotidiana, así como aspectos de su gran estilo de vida, pero en esta ocasión dejo ver su belleza con un lindo vestido dejando de lado los trajes de baño.