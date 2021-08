Lyna Pérez sorprende al mostrar su linda figura junto al mar.

La modelo Lyna Pérez sigue dando de qué hablar en redes sociales gracias a su belleza y a sus publicaciones que cautivan a sus seguidores.

Lyna Pérez se ha caracterizado por lucir su linda figura en cada una de sus publicaciones en redes sociales, además de en su trabajo en el mundo del modelaje donde promociona principalmente trajes de baño.

La estadounidense de 28 años se ha consagrado como toda una estrella en redes sociales enamorando a sus seguidores gracias a su belleza y su espectacular figura que adorna con su rubia cabellera.

En esta ocasión Pérez sorprendió a sus seguidores al lucir su linda figura en traje de baño dejando casi al descubierto sus mejores atributos desatando la locura en redes sociales, donde también lució una falda de playa de varios colores.

“Probably give his ass a panic attack”, escribió la modelo en la publicación donde dejó ver su linda figura deleitando a sus seguidores alcanzando más de 131 mil me gusta en solo unas horas, además de más de siete mil comentarios donde los elogios y corazones no se hicieron esperar para la modelo.

Publicación de Lyna Pérez en redes sociales/@lynaritaa

Lyna Pérez se ha caracterizado por compartir parte de su vida cotidiana en redes sociales además de aspectos de su trabajo en el mundo del modelaje donde muestra sus mejores curvas en traje de baño para el deleite de sus más de 7.3 millones de seguidores en Instagram.