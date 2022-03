MLB: Anthony Rizzo no siente remordimiento por rechazar extensión de contrato con los Cubs

Después de casi 10 temporadas en la MLB con los Chicago Cubs, en el 2020, Anthony Rizzo recibió 2 ofertas de extensiones de contrato por la franquicia, rechazando ambas, decisión de la que asegura no se arrepiente.

En una entrevista para el sitio The Athletic con el periodista Ken Rosenthal, el ex primera base de los Cubs, dijo que se siente en paz, y que el haber sido traspasado a los New York Yankees lo ha disfrutado bastante.

Rizzo rechazó primero una oferta de 4 años por 60 millones de dólares para permanecer con los Cubs, y luego una de 5 años a cambio de 70 millones, situación que provocó su traspaso a los ‘Bombarderos del Bronx’ antes de la fecha límite.

Sí renovó con los Yankees

Apenas la semana pasada, Rizzo de 32 años, firmó una extensión de contrato con los Yankees por 2 años más, por la cantidad de 32 millones de dólares, donde en los 49 juegos que disputó la campaña anterior, dejó números de 8 cuadrangulares, 7 imparables y 21 carreras impulsadas.

“No es como si estuviera sentado aquí diciendo que desearía haberlo tomado. Si juego de cuatro a seis años más, ganaré más dinero de lo que ganaría haciendo eso. Cuando todo esté dicho y hecho, ya veremos. Pero a partir de ahora, no me arrepiento”, dijo Rizzo.

Una nueva campaña espera a los Yankees y a su renovado primera base, donde aspira a mejorar sus números luego de media temporada con el equipo, y con quienes dijo que espera ganar, ya que el éxito es lo más importante para él, no importa en dónde hubiera firmado.