MLB: Aaron Judge podría firmar una inmensa extensión de contrato con lo Yankees antes del Opening Day

Los New York Yankees son una de las franquicias que están acostumbradas a tener a varios de las mejores estrellas de la Major League Baseball (MLB), por lo que hace bastante sentido que Aaron Judge, esté por recibir una merecida extensión de contrato.

Sobran las razones para que los ‘Bombarderos del Bronx’ le hagan una jugosa oferta a su mejor jugador, quien se convirtió en la cara de la franquicia, tras la partida de Derek Jeter en el 2014.

Las intenciones de Judge, quien está próximo a cumplir 30 años, de acuerdo a Mike Lupica de MLB.com, son quedarse a largo plazo con los Yankees, siempre y cuando le atraiga la oferta de la gerencia neoyorquina.

Leer más: Yankees rendirán homenaje el 9 de septiembre al gran Derek Jeter

Estando sano, Judge es un jugador determinante, y una de las grandes razones (mide 2 metros) que los aficionados se dan cita al Yankee Stadium, para verlo pegar esos impresionantes cuadrangulares, que junto a Giancarlo Stanton, hacen una dupla de bombarderos dignos de ver al menos una vez en la vida.

Entre leyendas

Judge es uno de 5 jugadores que han portado la playera de los Yankees, en haber conectado en una temporada más de 50 jonrones, uniéndose en 2017 con sus 52 bambinazos a Babe Ruth, Mickey Mantle, Roger Maris, Alex Rodríguez, este último conectando 54 palos de vuelta entera en el 2007.

El denominado como ‘El Juez’, ha visto como jugadores como Francisco Lindor la temporada pasada, o este mismo año Corey Seager, Kris Bryant, o Carlos Correa, han firmado enormes contratos con diferentes equipos, por lo que Judge desea también el suyo, y definitivamente lo merece con sus 3 selecciones All Star, 2 Bates de Plata, un título de jonrones de la Liga Americana, campeón del Home Run Derby, una selección al primer equipo All MLB, y premio Wilson y Fielding Bible por su extraordinaria defensa.

"No existe un mejor lugar para jugar en este planeta. Creo de todo corazón que he sido franco en ese sentido. Deseo seguir vistiendo el uniforme a rayas. Entonces, si eso sucede, sucede, pero si por alguna razón no se da, como lo dije antes, disfrutaré mis recuerdos aquí", dijo hace algunas semanas.

De la misma manera, el gerente general de los Yankees, Brian Cashman, aseguró que pronto se sentarán con Judge y sus representantes para extenderles una oferta, previo al comienzo de la temporada regular.

Leer más: Albert Pujols ya pegó su primer imparable con los Cardinals en pretemporada

"Entre hoy y el Día Inaugural, haremos una oferta y él obviamente recibirá una oferta y todas las conversaciones se habrán entablado y se resolverán en un acuerdo de varios años o no", dijo Cashman la semana pasada.