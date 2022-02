MLB: Aaron Judge, podría haber jugado su último partido con los Yankees

Desde el mes de diciembre del 2021, la MLB y la Asociación de Jugadores (MLBPA), están en negociaciones para dar por terminado el parón patronal, el cual iniciaron los peloteros, en busca de mejoras sustanciales en sus contratos, y beneficios generales.

Esto estaría causando un ligero conflicto extra, en la situación de Aaron Judge, jardinero derecho de los New York Yankees, ya que a finales de temporada ‘El Juez’, se convertirá en agente libre, en caso de no alcanzar una extensión de contrato.

“Si conseguimos una extensión sería genial y me sentiría honrado de usar el uniforme a rayas por más años. Si no sucede y es mi último año, tengo muchos buenos recuerdos. Todo está en las manos de Dios”, dijo Judge para el podcast R2C2 del ex pelotero C.C Sabathia.