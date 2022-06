MLB: Albert Pujols aseguró que ha logrado más de lo que se habría imaginado en su carrera

En entrevista con el periodista Enrique Rojas de la prestigiosa cadena ESPN, el pelotero dominicano de los Saint Louis Cardinals, Albert Pujols, dijo haber superado sus propias expectativas como jugador de la Major League Baseball (MLB), donde lo ha ganado todo.

Recientemente, Pujols se convirtió en apenas en décimo jugador en la historia de las Grandes Ligas en haber visto acción en 3 mil juegos en la Gran Carpa, a lo que respondió lo siguiente al ser cuestionado por rojas cuando le cuestionó sobre su sentir al respecto.

“Mucho tiempo hermano, 22 años, la verdad que son muchos juegos, el sueño mío siempre desde niño era llegar a las Grandes Ligas, no jugar 3 mil juegos. Yo he logrado más de lo que yo me iba a imaginar en mi vida en mi carrera, y todo eso le doy la gloria a Dios, la bendición que él me da de ponerme este uniforme, de poder entrar en el clubhouse, de compartir con mis compañeros y la fanaticada que vienen y nos apoyan cada noche, y a mi País República Dominicana, tratar siempre de dejarlo en alto, como mucho de nosotros los latinos o dominicanos que hemos logrado esto”, dijo Pujols.

Leyenda viviente

Albert Pujols es uno de los mejores peloteros de todos los tiempos, y el mejor latinoamericano de la historia, al ser un 10 veces All Star, 2 veces campeón de la Serie Mundial, Novato del Año, ostentar 6 Bates de Plata, y 5 premios Fielding Bible Award.

De la misma manera, el beisbolista de 42 años y que está en su temporada número 22 como profesional, ha sido 3 veces Jugador Más Valioso de la Liga Nacional, tiene 2 premios Hank Aaron, ha sido una vez Campeón de Bateo, una vez líder en carreras producidas, y 2 veces líder en cuadrangulares.

Por si no fuera esto suficiente, Pujols tiene la quinta mayor cantidad de cuadrangulares en la historia de las Grandes Ligas, con 683, necesitando 17 más para poder convertirse en apenas el cuarto bateador en superar los 700 jonrones, y ubicarse así en la cuarta plaza de todos los tiempos, superando los 696 de Alex Rodríguez.

Te recomendamos leer

Actualmente, sus cifras se encuentran en 4 cuadrangulares conectados, con 15 carreras producidas, con un promedio de bateo de .207, con OPS de .692, en 30 partidos jugados con los Cardinals.