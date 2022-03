MLB: Albert Pujols escuchó consejos de grandes bateadores designados, tales como David Ortíz

Una vez se concretó la vuelta de Albert Pujols a los Saint Louis Cardinals, equipo donde comenzó su carrera como beisbolista en la Major League Baseball (MLB), donde alcanzó la fama y el estrellato, rápidamente se supo el rol que desempeñará, bateador designado.

Esta es una posición que a pesar de ser algo complicada, a diferencia de lo que muchos puedan creer, sin embargo, Pujols no le teme, y al contrario, se siente cómodo en ella, ya que ha recibido consejos de históricos peloteros que brillaron en dicha posición.

“Al principio, cuando estuve como BD en varias ocasiones, tuve que llamar (al dominicano) David Ortiz para que me guiara en todo y me ayudara. También hablé con (el puertorriqueño) Edgar Martínez cuando fui a Seattle, así que me siento cómodo en esa posición”, aseguró Pujols.

Leer más:

Vasta experiencia y poder al bat

Albert Pujols es uno de los bateadores más temidos de todos los tiempos, no por nada es el quinta máximo jonronero de toda la historia, con 679 cuadrangulares, algo que hizo más fácil la firma de los Cardinals, quienes planean explotar su experiencia en la caja de bateo.

“Debes tener la mentalidad adecuada para este rol y tienes que prepararte para ello. No es fácil, pero cuando sabes que debes prepararte para asumirlo, eso ayuda. Tienes que encontrar una pequeña rutina para prepararte”, agregó el veterano.

Anteriormente, Pujols se desempeñó dentro del cuadro en la primera base, pero hoy en día está bien cubierta por Paul Goldschmidt, un 4 veces Guante de Oro.

Leer más: Salida de Luis Severino con los Yankees el miércoles será retrasada

Por otro lado, Pujols en sus 21 temporadas en las Grandes Ligas, ha tenido una carrera digna de Salón de la Fama, con 2 Series Mundiales ganados (con Saint Louis), 3 premios al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional, 10 veces seleccionado al Juego de Estrellas, 6 veces Bate de Plata, 2 veces Guante de Oro, una vez líder en carreras impulsadas, 2 veces líder en jonrones, y una vez campeón de bateo.