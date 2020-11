MLB: Alex Cora vuelve a los Medias Rojas de Boston

Los Medias Rojas de Boston recontrataron el viernes a Alex Cora, el manager que los condujo a la coronación en la Serie Mundial de 2018.

El boricua vuelve al equipo menos de un año después de que ambas partes rompieron la relación laboral tras conocerse la participación de Cora en el escándalo de robo de señales de los Astros de Houston.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Estoy agradecido por la oportunidad de dirigir otra vez y de regresar al deporte que he amado toda mi vida", dijo Cora el viernes mediante un comunicado. "Boston es el lugar donde siempre he querido estar, y no podría estar más emocionado por ayudar a que los Medias Rojas logren su meta última: ganar en octubre".

Boston anunció la decisión 10 días después de que Cora completó una suspensión de una temporada impuesta por el comisionado Rob Manfred por las trampas en que el puertorriqueño participó siendo coach de banca de los Astros de Houston rumbo a la conquista de la Serie Mundial en 2017. Cora llegó a los Medias Rojas en noviembre de 2017 y guio a Boston al título de la Serie Mundial de 2018 tras una campaña regular en que el equipo estableció un récord de franquicia con 108 triunfos.

Boston terminó en tercer lugar de la División Este de la Liga Americana la temporada de 2019, y Cora fue identificado por Manfred el pasado 13 de enero como el orquestador del ardid de robo de señales de los Astros. Su suspensión se demoró hasta que Manfred dictaminó sobre acusaciones de robo de señales contra Boston.

Cora, que fue jugador de cuadro del equipo de Boston que se coronó en 2007, fue mencionado en 11 ocasiones en el fallo de Manfred para el caso de los Astros.