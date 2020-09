MLB: Cachorros de Chicago ganan su división

Chicago.- El sábado por la noche, el conjunto de Chicago ganó su división incluso antes de concluir su derrota 9-5 contra los White Sox.

La victoria de los Cerveceros sobre los Cardenales en San Luis convirtió a los Cachorros en los campeones de la División Central de la Liga Nacional 2020, colocando a Chicago en el tercer puesto en los playoffs.

Ahora, los Cachorros pueden concentrarse en el objetivo más amplio de ganar otra Serie Mundial.

Como el ganador de la tercera división de la Liga Nacional, detrás de los Dodgers (No. 1) y Braves (No. 2), los Cachorros se han ganado el derecho de albergar una Serie de Comodines en Wrigley Field, a partir del miércoles. Los Marlins, Cardinals, Reds y Brewers están en la lucha para ser el sembrado No. 6 al que se enfrentarán los Cubs en la primera ronda.

La llamada maldición a la que hace referencia Schwarber, por supuesto, es la sequía de campeonatos de 108 años de la franquicia que terminó con el triunfo de los Cachorros en la Serie Mundial 2016. Los Cachorros ganaron la división en el 2016 y lo hicieron nuevamente en el 2017, pero esa fue la última vez que Chicago pudo levantar un banderín de la Central.

Cuando un equipo joven y advenedizo de los Cachorros ganó 97 juegos en 2015 y comenzó su ascenso a la cima del béisbol, los jugadores esperaban que se acercara una serie de títulos. Llegaron a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional tres años seguidos ('15 -17), pero perdieron en el Juego de Comodines de la Liga Nacional en '18 y no llegaron a los playoffs en '19.

Con el grupo central acercándose a futuros inciertos, ha habido una mayor sensación de querer recuperar la gloria de la Serie Mundial este otoño.