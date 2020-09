MLB: Carlos Martínez no volvería a lanzar este año con los Cardenales

San Luis.- El regreso del dominicano Carlos Martínez a la rotación esta temporada fue accidentado, tanto dentro como fuera del terreno. Y el miércoles sufrió el golpe definitivo durante la derrota 12-3 ante los Reales, cuando permitió ocho carreras y nueve hits en poco más de cinco innings de labor.

El jueves, los Cardenales colocaron al derecho en la lista de lesionados de 10 días con un tirón en un músculo oblicuo del costado izquierdo, lo que efectivamente le pondrá fin a su temporada, incluso si San Luis pasa a los playoffs.

“Incluso si llegamos lejos en octubre, no es probable”, dijo el manager de los Cardenales, Mike Shildt. “Yo jamás diría nunca. Pero claramente, esto es algo que lo va a impactar por varias semanas. No estamos anticipando que pueda hacer mucho. Si ves el calendario, no es muy favorable para pensar en un regreso”.