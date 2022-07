MLB: Carlos Rodón se dijo arrepentido por haber golpeado a su compañero Thairo Estrada tras patear un bate

Un completo arrepentimiento fue el que Carlos Rodón mostró después del encuentro que los San Francisco Giants perdieron ante los Arizona Diamondbacks 7-3 en el Chase Field tras casi lesionar a un compañero la noche del martes en la MLB.

El lanzador veterano se vio involucrado en un desafortunado incidente, cuando después de la quinta entrada, Rodón, de 29 años, bajó las escaleras hacia su dugout, y ante la frustración por su mala actuación, pateó un bate que estaba recargado en la banca, mismo que salió disparado y golpeó a su compañero Thairo Estrada en la rodilla izquierda.



Estrada cayó al piso y se sentó en un escalón de las escaleras para tomarse su rodilla con claros gestos de dolor y molestia tras la absurda acción de Rodón, mientras que Wilmer Flores se acercó para mostrar su desaprobación hacia la acción del pitcher.

Mal control de sus emociones

En declaraciones obtenidas por parte de MLB.com, Carlos Rodón se dijo arrepentido por su comportamiento, ya que pudo haber terminado en una seria lesión para uno de los mejores jugadores actualmente para los Giants.

“Golpeé a mi compañero. Tal vez el mejor de todos. Fue una acción egoísta e inaceptable. No puede pasar. Me siento estúpido”, comenzó diciendo en lanzador que está en su primer año con San Francisco.

En entrevista posterior al encuentro, Thairo Estrada fue abordado por la prensa en los vestuarios, donde se le cuestionó sobre el incidente con Rodón, asegurando estar bien de su rodilla, pero diciendo hasta en 3 ocasiones que no quería hablar del tema, al no tener nada más qué agregar.

“Estoy molesto conmigo mismo. Pateé un bate que no debía ser pateado. El bate no hizo nada. Thairo no hizo nada. En todo caso, debí haberme golpeado a mí mismo. Estúpido”, agregó Rodón.

El manager de los Giants, Gabe Kapler, comentó que se reunió con Carlos Rodón después del juego, y aseguró que están trabajando para que su lanzador pueda controlarse mejor en momentos de tensión, y evitar situaciones similares a la que acababa de ocurrir.

Te recomendamos leer

"Si no puede controlarse en esas situaciones, alguien saldrá lastimado. Él lo sabe. Estamos trabajando en ello. Vamos a trabajar en las maneras de mantenerlo bajo control en esas situaciones”, dijo Kapler.