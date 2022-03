MLB: Chris Sale busca retomar su protagonismo este 2022 con los Medias Rojas

Chris Sale tuvo una temporada pasada para el olvido con los Medias Rojas de Boston debido a una lesión que lo alejo de toda actividad y no pudo ayudar al equipo a encontrar un protagonismo mayor en la Liga Americana.

Ahora este 2022, el lanzador zurdo busca recuperar su protagonismo en estos entrenamientos primaverales haciendo un trabajo perfecto para poder establecer bien el comando de sus lanzamientos antes del inicio retardado de la campaña.

Con este atraso de temporada por no llegar a un acuerdo entre peloteros y Grandes Ligas, esto le da aún más días de entrenamiento al zurdo para poder trabajar de lleno y llegar a tope para la jornada inaugural que hasta el momento no se sabe cuando será después de que la fecha oficial era 31 de marzo, ahora no se sabe cuando será.

El lanzador zurdo dejo foja de 5-1 en ganados y perdidos en nueve aperturas la temporada pasada con un total de 42.2 entradas lanzadas, 45 hits, 15 carreras limpias admitidas, 52 ponches y una efectividad de 3.16, muy aceptable para la estirpe del pelotero de Medias Rojas.

Para Chris Sale esta será la quinta temporada con la casaca de los Medias Rojas de Boston en Grandes Ligas y quiere dejar números fenomenales como su primer año que asombro a propios y extraños con foja en ganados y perdidos de 17-8, la mejor marca del zurdo en su carrera profesional.

Chris Sale llega a esta temporada 2022 con números de por vida en Grandes Ligas con 114 juegos ganados, 74 derrotas, 321 juegos jugados, 3.03 de efectividad, 241 aperturas, 12 salvamentos, 1672.1 entradas lanzadas y 2,059 ponches.