MLB: Dodgers de Los Ángeles se pone a uno de la antesala de la gloria

Con una formidable salida del zurdo Clayton Kershaw y jonrones de Joc Pederson y Max Muncy, los Dodgers de Los Angeles se llevaron el quinto juego de la Serie Mundial 4-2 ante los Rays de Tampa Bay.

Con esta victoria, Dodgers se va arriba en la serie 3-2 y se pone a solo un juego de levantar el título de la Serie Mundial. El martes se llevará a cabo el sexto juego con un duelo de lanzadores entre Tony Gonsolin (Dodgers) y Blake Snell (Rays).

Kershaw dio cinco pasaportes y dos tercios de entradas, en las que le dieron cinco imparables y dos carreras con seis ponches, para llegar a 207 abanicados en postemporadas, la mayor cantidad para un lanzador. El estelar zurdo dejó a atrás a Justin Verlander (Astros, 205).

El mexicano Victor González etuvo presente en el partido, sacando dos tercios de suma importancia para los Dodgers de Los Ángeles, el nayarita solo dio un pasaporte, pero le cerro la puerta a los Rays en su labor monticular.

Los Dodgers iniciaron la fiesta muy temprano en el juego, Mookie Betts conectó doblete en su primer turno, para poner corredor en las bases muy temprano en el juego. Con Betts en segunda, llego el turno para Corey Seager, quién conectó imparable al derecho para traerse en los spikes de Betts la primera para los Dodgers.

Con un out Seager a avanzo a segunda por lanzamiento descontrolado de Glasnow, con corredor en segunda, Max Muncy se va a primera con pasaporte. Ya con dos en base el receptor Will Smith se poncha para el segundo out, para dejarle la oportunidad a Cody Bellinger, quién atizo imparable que se trajo a Seager al plato para la segunda carrera para los Dodgers.

Abriendo la segunda alta, Joc Pederson puso la bola detras de la barda con salvaje jonrón por el jardín central, que puso el encuentro 3-0 a favor de los Dodgers.

Los Rays se hicieron presente en el marcador en la tercera entrada, Kiermaier se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, despues con un out u corredor en primera, el cubano Yandy Díaz conectó triple que se trajo la primera del partido para los Rays.

Con Díaz en la tercera, el tambien cubano Randy Arozarena se trajo a Díaz al plato con sencillo al jardín derecho, para poner el encuentro 3-2.

Dodgers no paro en su ataque, fue hasta la quinta cuando se volvieron a poner en el marcador, con cuadrangular por el jardín derecho de Max Muncy que aumentó la ventaja a 4-2 ante los Rays de Tampa Bay.

Clayton Kershaw se quedo con la victoria en el juego cinco, mientras que la derrota fue para Tyler Glasnow, quien lanzo por espacio de cinco entradas, seis imparables, cuatro carreras limpias, tres pasaportes y siete ponches.