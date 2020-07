MLB: El beisbol de Grandes Ligas está de vuelta; hoy inicia la temporada 2020

EE.UU.- Hoy, después de tanto tiempo de incertidumbre, regresa el mejor beisbol del mundo cuando dé comienzo la temporada 2020 de las Grandes Ligas, la cual será muy atípica, ya que apenas se jugarán 60 juegos de temporada regular. El playball oficial se cantará en punto de las 18:08 horas (tiempo de México), cuando los actuales campeones, Nacionales de Washington, estrenen la corona midiéndose, nada más y nada menos, que a los Bombarderos del Bronx, los Yankees de Nueva York. Mientras que a las 20:37 horas los Dodgers de Los Ángeles le harán los honores a los Gigantes de San Francisco. Para empezar, los duelos de pitcheo de hoy prometen tener a los aficionados al borde de la tensión, al tener en la lomita a cuatro de los mejores lanzadores de los últimos años.

Por los monarcas subirá al montículo Max Scherzer, que en el 2019 tuvo números de 11-7 con efectividad de 2.92. Su rival será Gerrit Cole (20-5, 2.50), quien hará su debut con los neoyorquinos. Por otro lado, Clayton Kershaw (16-5, 3.03) extenderá a nueve su marca de aperturas en el Opening Say. Frente a él estará el dominicano Jhonny Cueto (1-2, 5.04), quien buscará mejorar sus números de la temporada pasada.

¿Favoritos?

A pesar de que serán menos juegos a los acostumbrados, esta temporada tendrá varios toques especiales. Uno de ellos es como serán recibidos los Astros de Houston, a quienes sus adversarios le guardan rencor al comprobarse que lograron robarse las señas de sus rivales en el 2018 para enfilarse al título de la Serie Mundial. Muchos de los lanzadores de la Gran Carpa ya sentenciaron que no tendrán compasión de los bates de los texanos. Por su parte, los Nacionales de Washington tendrán la difícil tarea de confirmar que el título que lograron la campaña pasada no fue obra de la casualidad y que pueden seguir siendo ese equipo que da pelea constantemente en la postemporada.

Por otro lado, los Filis de Filadelfia desean reivindicarse del fracaso del 2019 y le dieron el timón a Joe Girardi, en quien confían plenamente para que los lleve a los playoffs, claro, esto esperando la colaboración de su máxima estrella, Bryce Harper. Los Angelinos de Los Ángeles también hicieron cambio de mánager, dándole las riendas a Joe Maddon, quien tiene la jerarquía necesaria para buscar romper la sequía de los serafines, ya que fue él quien llevó al título de Serie Mundial a los Cachorros de Chicago. Con respecto a los Yankees, no deberán de tener problemas para llegar a la postemporada al tener ya sanos a Aaron Judge y Giancarlo Stanton, quienes complementarán un poderoso lineup.

Por otro lado, Major League Baseball implementó nuevas reglas, que a unos aficionados les gustó y a otros tantos no. Una de ellas es el uso del bateador designado en la Liga Nacional, algo que solamente se realizaba en la Liga Americana; asimismo, en los juegos de rol regular, los extrainnings iniciarán con un corredor en la segunda almohadilla, para así ayudar a agilizar los juegos. Por su parte, todos los lanzadores tendrán que enfrentar como mínimo a tres adversarios o en su defecto terminar con la entrada para que pueda entrar al quite otro lanzador, por lo que los relevistas tendrán más trabajo. La única manera de que esto no suceda sería si el pitcher se llega a lesionar.

La incógnita será el caso de los Red Sox, quienes se desprendieron de Mokie Bets y David Price, y que seguramente tendrán en su principal rival de división a los Rays de Tampa Bay, quienes presumen de una gran tercia de abridores, como Blake Snell, Tyler Glasnow y Charlie Morton.

Por su parte, Dave Roberts deberá comprobar que él es el indicado para romper la sequía de los Dodgers de Los Ángeles, quienes reforzaron su amplio róster con Mokie Betts, pelotero que tiene grandes habilidades tanto a la defensiva y que seguramente le será de gran aporte a la ofensiva.

Aztecas

Con respecto a los mexicanos, Óliver Pérez entrará al libro de récords cuando suba a la lomita por primera vez al llegar a 18 temporadas en la Gran Carpa, la mayor cantidad para un azteca en este nivel. El culiacanense se ha convertido en una pieza de seguridad en el bullpen de los Indios de Cleveland al compilar el año pasado una efectividad de 3.48, producto de 18 carreras limpias en 40.2 innings lanzados.

Por su parte, Roberto Osuna tendrá la consigna de refrendar el título de salvamentos de la Liga Americana que consiguió en el 2019, al bajar la cortina en 38 ocasiones con los Astros de Houston, apenas por arriba de Aroldis Chapman, de los Yankees de Nueva York. Por otro lado, este 2020 dos mexicanos tendrán la oportunidad de consolidarse dentro de las Grandes Ligas.

Se trata del culiacanense Julio Urías, quien ya fue confirmado como el tercer lanzador en la rotación de los Dodgers de Los Ángeles, mientras que Luis Urías vestirá ahora la franela de los Cerveceros de Milwaukee, con quienes tendrá más cabida a la defensiva, además de que con ellos hay más posibilidades de pelear postemporada, solo que al momento tendrá que esperar, ya que está inhabilitado al no recuperarse aún de COVID-19.

Quienes no empezarán la temporada serán Héctor Velázquez, quien fue relegado por los Orioles de Baltimore al grupo externo que se prepara para entrar al quite en caso de que se ocupe. Misma situación de Víctor Arano, pero él con la sucursal de los Filis de Filadelfia. Asimismo, Giovanny Gallegos y José Urquidy empezarán la temporada en lista de lesionados. Luis Cessa (Yankees de Nueva York), Joakim Soria (Atléticos de Oakland), Álex Verdugo (Medias Rojas de Boston), Sergio Romo (Mellizos de Minnesota) y Gerardo Reyes (Padres de San Diego) seguramente no tendrán problemas para tener regularidad con sus respectivos equipos, al menos que una lesión se los impida.

Calendario

El calendario de la temporada regular constará de 60 partidos. Los equipos disputarán 10 juegos contra cada uno de los otros cuatro equipos de su división, para un total de 40. Los otros 20 juegos serán de interligas, pero de la misma división. Por ejemplo, equipos de la División del Este de la Americana contra los del Este de la Nacional. Esta fórmula es para evitar largos viajes. Todas las series se dividirán en dos o tres partidos. Será la temporada más corta en las Mayores desde 1878, cuando también se celebraron 60 desafíos. En vez de jugar 162 duelos durante 186 días, cada equipo disputará una campaña regular de 60 encuentros en 66 o 67.

