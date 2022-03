MLB: El dinero no preocupa a Rafael Devers, quien está concentrado en destacar para los Red Sox

Rafael Davers, tercera base de los Boston Red Sox, en entrevista para Enrique Rojas de la cadena ESPN, aseguró no estar preocupado por conseguir un gran contrato en la agencia libre, a la cual entrará próximamente, y que de momento se concentra en ayudar al equipo a volver a alcanzar el éxito en la MLB.

"No me preocupo por eso, lo único que sé hacer es jugar a la pelota y tengo que seguir haciendo mi trabajo", mencionó Devers acerca de su situación contractual.

Hace algunos días, el manager de los Red Sox, Alex Cora, dio a entender que ni Devers (tercera base), ni Xander Bogaerts (campocorto) corrían peligro de ser movidos de su posición, en caso de una eventual firma, la cual se dio con Trevor Story, quien pasaría a jugar la segunda base, por lo que tiene la confianza de su coach para seguir como titular.

Su mejor año

La campaña anterior, Devers, de 25 años, tuvo la mejor temporada de su joven pero destacada carrera, al ser el tercera base titular en el Juego de Estrellas en su primera selección.

"No me preocupo por una extensión, si me la dan, bien, pero no estoy preocupado por nada de eso por el momento", agregó.

El pelotero domincano dejó excelentes números, liderando a los Red Sox en los principales apartados ofensivos, con 38 cuadrangulares, 118 carreras producidas, 101 carreras anotadas, 318 bases totales, OPS de .890, y .279 de promedio de bateo.