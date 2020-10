MLB: "Estoy listo para la Serie Mundial": Julio Urías

El lanzador sinaloense, Julio Urías, se dice listo para afrontar el reto de la Serie Mundial con los Dodgers de Los Ángeles, después de su magnifica salida en el juego siete de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional ante los Bravos de Atlanta.

En rueda de prensa, previo al juego uno de la Serie Mundial ante los Rays de Tampa Bay, el culichi dejo en claro que la mentalidad es la clave que lo ha sacado adelante en momentos claves en esta postemporada con los Dodgers de Los Ángeles.

"Yo pienso que la mentalidad con la que he salido y dar el cien por ciento, ma que nada ese dia (Juego 7) mi recta estaba trabajando muy bien, estaba localizandola bien, yo pienso que fue parte importante ese día, fue mi mejor picheo la recta, estuve comandandola bien, ese fue el resultado gracias a dios".

Al preguntarle que sintió al momento de dominar al último bateador y sellar el pase a la Serie Mundial de Los Dodgers de Los Ángeles, Urias comento habser sentido muy contento y agradecido con dios por la victoria.

"Fue un momento de mucha emoción, muy contento y agradecido con dios por todo y agradecido con todo el equipo, ya que todo el equipo hizo un tremendo trabajo para llegar a este momento, para todos esto fue lo que buscabamos y ahora vamos por cuatro más".

Julio Urías es consciente de todas las batallas que ha tenido que superar durante su carrera, ya sean lesiones graves que lo dejaron fuera de una temporada, hasta cirugias que ponian en duda si recuperaría el nivel para seguir en la rotacion de los Dodgers de Los Ángeles. Ante esto Urías dejo en claro que la paciencia lo ha llevado a lograr lo que hasta el momento ha conseguido con Grandes Ligas.

"Todo es paciencia, los tiempos de dios son perfectos y ahi que esperar simplemente tu momento, el equipo me ha llevado de una forma que hay que tener paciencia, ellos son los que saben, yo siempre lo he dicho, el momento se me dio ese dia (Juego 7), le doy gracias a dios que tuve la oportunidad primero y la confianza de ellos para yo poder hacer mi trabajo, eso fue lo que me dejo con un buen sabor de boca".

Sobre el rol que Dave Roberts le dará en esta Serie Mundial, ya sea de abridor o relevo largo, Urías comento que esta en la mejor disposición y lo deja en las manos del manager el rol que deba tomar.

"Ya es el plan de ellos, ahorita seria salir a la practica ver cuál es la decisión que van a tomar, yo estare disponible 100 por ciento para lo que me necesiten, siempre hay que estar disponibles mientras el brazo se sienta saludable y el físico este bien, simplemente hay que salir a dar el 100 por ciento".

Para Julio Urías, es una bendición volver a jugar otra Serie Mundial con lso Dodgers y esta muy agradecido con la fanaticada mexicana de los Ángeles y de México que siguen muy de cerca su carrera en esta postemporada.

Urías viene de trabajar en un rol de relevo largo en esta postemporada con los Dodgers de Los Ángeles, en el juego siete se pensó que el culichi podría haber iniciado el juego, pero los planes de Roberts siiempre han sido mantenerlo como relevo largo, y para esta Serie Mundial lo más seguro que siga haciendo esos trabajos largos annte los Rays de Tampa Bay.