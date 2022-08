MLB: Fernando Tatis Jr se reunirá con compañeros y directivos de los San Diego Padres

Luego de que la semana pasada se anunció que la Major League Baseball (MLB) suspendió 80 partidos a Fernando Tatis Jr por haber dado positivo a una sustancia que mejora el rendimiento, el campocorto de los San Diego Padres estaría sosteniendo reuniones tanto con compañeros como directivos, reportó el periodista Kevin Acee del San Diego Union-Tribune.

De acuerdo al comunicador, Tatis Jr quiere dar su versión de los hechos, por lo que en primera instancia, se reunirá con el presidente de operaciones de béisbol de los Padres, A.J. Peller, posteriormente con sus compañeros, y con el propietario del club, Peter Seidler.

En días recientes, también habían comenzado a circular rumores de que no había una buena relación entre el equipo y Tatis Jr, con este último teniendo actitudes con las que dejaba mucho qué desear, por tener actitudes inmaduras.

Decepcionados

Uno de los que no tuvo reparos en expresarse, fue el lanzador Mike Clevinger, asegurando que es la segunda vez que Tatis Jr decepciona al equipo este año.

“Muy decepcionado. Esta es la segunda vez que estamos decepcionados con él. Esperas que crezca y aprenda de esto y aprenda que se trata más que solo de él en este momento”, comentó el abridor para Bob Nightengale de USA Today Sports.

Por otro lado, Joe Musgrove apoyó la decisión del joven estrella de los Padres de dar la cara a la organización a sus compañeros, siendo este el primer paso para tratar de remediar o enmendar un poco la situación.

“Es muy importante (que Tatis se reúna con los jugadores). Todos nos sentimos de forma diferente con esta situación. Más que nada, queremos olvidarnos de ella. No nos volvimos peores porque él ya no se nos unirá. Simplemente es esa vida nueva, esa chispa que no tendremos. La mayoría de nosotros ya lo superamos, lo pusimos en el espejo retrovisor. No queremos tener que pensar más en él de lo que deberíamos, pero esto es bueno. Merecemos escuchar de su boca la verdad (de lo ocurrido)”, dijo Joe Musgrove en declaraciones recogidas por la cadena ESPN.

Cabe mencionar que las 2 decepciones de las que habló Musgrove, se refiere al hecho de que Fernando Tatis Jr sufrió un accidente en motocicleta en su natal República Dominicana, fracturándose una muñeca, razón por la que no había jugado en todo el año, cuando ya se le había advertido de no subirse a ese tipo de vehículos debido a que podría lastimarse, algo que terminó pasando.

La segunda decepción fue la relacionada con el dopaje, tras haber dado positivo a una sustancia prohibida por la MLB, razón por la que terminó siendo suspendido 80 partidos, acabando sus esperanzas de ver acción esta campaña, y perdiendo incluso parte del inicio de la siguiente.