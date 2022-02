MLB: Figuras de Las Mayores, presentes en negociaciones para terminar el parón patronal

Son ya 4 días de negociaciones entre la MLB y la Asociación de Jugadores (MLBPA), tratando de llegar a los acuerdos económicos necesarios, para tratar de terminar con el parón patronal que comenzó el 2 de diciembre.

Desde que comenzó este lamentable suceso, son ya 85 días, y parece que todas las juntas previas han sido en vano, ya que nada en concreto se ha dicho en referencia a poder comenzar la temporada regular a tiempo.

Ayer mismo, Evan Drellich del sitio The Athletic, dio a conocer que un portavoz de la MLB habría dicho que si no se llega a un trato entre ambos organismos para el 28 de febrero, se perderán partidos de temporada regular que no se reprogramarán, y los sueldos de los jugadores se perderán, al no haber respetado la fecha límite impuesta.

Figuras dicen presente

Entre algunos de los jugadores que se han sumado a las negociaciones para tratar de apoyar a la MLBPA, están Gerritt Cole, lanzador estrella de los New York Yankees, así como el legendario Max Scherzer, nuevo jugador de los New York Mets.

De la misma manera, el también pitcher de los Yankees, Zach Britton, el agente libre Andrew Miller, así como el receptor Jason Castro de los Houston Astros, se han dado cita en las juntas con los directivos de la MLB.

Todos estos peloteros mencionados, son parte del sub comité ejecutivo del organismo de jugadores, y están supervisando las negociaciones, en pro del futuro y bienestar de sus colegas.